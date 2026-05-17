John Travolta: »Tega nisem pričakoval. To presega oskarja«

Hollywoodski zvezdnik John Travolta je na filmskem festivalu v Cannesu prejel častno zlato palmo, priznanje za življenjsko delo, ki so mu ga podelili ob premieri njegovega režijskega prvenca Propeller One-Way Night Coach (Propeler: enosmerni nočni let). »To presega oskarja,« je ob prejemu nagrade dejal Travolta, ki je bil za oskarja nominiran dvakrat. Občinstvo je nagrado pospremilo z dolgim aplavzom, Travolta pa je v francoščini dejal: »To je popolno presenečenje. Tega res nisem pričakoval.«

John Travolta je svetovno slavo dosegel z vlogami v filmih Briljantina, Vročica sobotne noči in Šund, za zadnja dva je bil nominiran za oskarja, izdal je tudi devet glasbenih albumov, več njegovih singlov pa se je uvrstilo na lestvico Billboard Hot 100. Film Propeller One-Way Night Coach, pri katerem je sodeloval kot scenarist, režiser, koproducent in igralec, bo konec maja na voljo na platformi Apple TV+. Gre za družinsko pustolovščino, postavljeno v »zlato dobo letalstva«, saj je Travolta že dolgo znan kot navdušen pilot z lastnim letališčem pri svojem domu na Floridi. Film je nastal po Travoltovi otroški knjigi iz leta 1997, v njem pa nastopa tudi njegova 26-letna hči Ella Bleu Travolta.