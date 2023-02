Joker Out: Ljubimo se, plešimo, uživajmo in imejmo se radi

Ne bo prvič, da bodo Slovenijo na Eurosongu zastopali uveljavljeni glasbeniki, prav tako nacionalna televizija tokrat ni prvič povozila demokracije in mimo Eme izbrala evrovizijskega predstavnika. In vendar se do sedaj še ni zgodilo, da bi državo na festivalu zastopal izvajalec, ki je v minulem letu prodal največ koncertnih vstopnic in se obenem spogleduje z razprodanimi Stožicami. Pričakovanja so zato velika, del odgovora, ali so Joker Out upravičili zaupanje, pa bo znan že jutri zvečer, ko bodo v oddaji Misija Liverpool premierno predstavili skladbo Carpe Diem, s katero bodo maja stopili pred Evropo.

Peterica je evrovizijsko pesem decembra snemala v Hamburgu, kjer je končno podobo dobivala tudi njihova prihajajoča plošča v angleškem jeziku, in zadnje popravke dodajala vse do ciljne črte, ko jo je minulo soboto v studiu ena Televizije Slovenija premierno delila z novinarji in najzvestejšimi podporniki. »Skladbo smo poslušali milijonkrat, in ko smo jo prvič predvajali, sem bil nanjo še zmeraj ponosen in še vedno mi je bila všeč. Ljudje so se nanjo vidno in tudi slišno zelo dobro odzvali,« je v pogovoru po snemanju Misije Liverpool, ki ga bo v celoti mogoče prebrati v jutrišnji številki Nedela, dejal frontman skupine Bojan Cvjetićanin.

Pri snovanju skladbe Carpe Diem se po besedah kitarista Jana Peteha niso držali »evrovizijske formule«, prav tako niso imeli pred očmi milijonskega mednarodnega občinstva. »Želeli smo si narediti komad, ki je naš in nas predstavlja,« je bil jasen. Kakor jih je razumeti, je bil njihov cilj ustvariti pesem, ki bo za tri minute pritegnila poslušalčevo pozornost – kar jim je po slišanem tudi uspelo – ter se Evropi in njenemu širšemu zaledju predstaviti v slovenskem jeziku z jasnim sporočilom: »Ljubimo se, plešimo, uživajmo in imejmo se radi, dokler to lahko počnemo.«

Prvi poslušalci so se na Carpe Diem zelo dobro odzvali, je v intervjuju za Nedelo dejal frontman skupine Bojan Cvjetićanin. FOTO: Katja Kodba/RTV SLO

Večje breme?

Člani najbolj priljubljene slovenske zasedbe ta hip so se kot »precej zagreti oboževalci Evrovizije« že dalj časa navduševali nad idejo o sodelovanju na največjem nešportnem televizijskem dogodku na svetu. Lani so skovali načrt, da se bodo prijavili na letošnjo Emo, nato pa je prišel klic, neposredno povabilo nacionalke, in Ljubljančani so izziv brez omahovanja sprejeli. »V Liverpool gremo, ker je zdaj za nas pravi čas, da si začnemo širiti obzorje zunaj meja Slovenije, in Evrovizija je najbolj optimalna stvar, ki jo lahko v tem trenutku naredimo,« je pojasnil kitarist Kris Guštin.

Odločitev RTV Slovenija, da letošnjega predstavnika samovoljno določi brez nacionalnega izbora, so precej kritizirali, in tudi Joker Out priznavajo, da morda zaradi tega čutijo večje breme. »Če bi zmagali na Emi, bi veliko lažje šli na Evrovizijo, saj bi za komad dobili bolj oprijemljivo podporo slovenske publike,« je razmišljal Kris Guštin. Toda kolega Jan Peteh je kljub temu podvomil, da bi se skupina tako povsem ubranila kritik. »Ne spomnim se niti enega zmagovalca Eme, ki ga je publika večinsko sprejela. Kdorkoli je zmagal v zadnjih petnajstih letih, kolikor spremljam Emo, je bil blaten po dolgem in počez. Žal je to nekaj, čemur se je težko izogniti.«

Evrovizijsko kolesje v polnem teku

Srbska kantavtorica Konstrakta je lani v Torinu s pesmijo In corpore sano zasedla peto mesto. Tako visoko letos merijo tudi Joker Out. FOTO: Katja Kodba/RTV SLO

Tri mesece pred začetkom panevropskega festivala, ki ga bo Združeno kraljestvo gostilo devetič, je evrovizijsko kolesje v polnem teku. Sočasno s predstavitvijo slovenske skladbe Carpe Diem bodo svojega predstavnika, denimo, izbirali na Norveškem in v Španiji, dan prej na Irskem, prav tako so organizatorji nedavno razkrili logotip in slogan letošnjega tekmovanja (Združeni v glasbi) ter opravili žreb, ki je določil, da bo Slovenija nastopila v drugi – bolj zaželeni – polovici drugega polfinalnega večera 11. maja.

Nazadnje, ko se je na evrovizijskem odru odvrtela pesem z latinskim naslovom, so bili njeni izvajalci s končnim izidom zadovoljni. Srbska kantavtorica Konstrakta, ki jo bo mogoče videti v Misiji Liverpool, je lani v Torinu s skladbo In corpore sano v finalu zasedla končno peto mesto. To pa je rezultat, ki si ga, kakor so dali vedeti v intervjuju za Nedelo, ne tako potiho želijo tudi Joker Out.