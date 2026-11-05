Jose Cordeiro: Lahko smo zadnja smrtna in prva nesmrtna generacija

Življenje, dolgo dvesto ali celo tisoč let, se sliši kot znanstvena fantastika. Venezuelsko-španski inženir in futurist Jose Cordeiro pa verjame, da bi takšna prihodnost lahko bila bližje, kot si predstavljamo. Soavtor knjige Smrt smrti napoveduje, da bi smrt do leta 2045 lahko postala neobvezna.

Njegov cilj je podaljševanje mladosti, zdravja in samostojnosti. Ko mu ljudje povedo, da si večnega življenja ne želijo, jim običajno zastavi vprašanje: »Bi radi umrli jutri?«

»Staranje je biološki proces, ne nujno nespremenljiva usoda. Znanost vse bolj kaže, da lahko biološke procese razumemo, spreminjamo in jih potencialno tudi obrnemo.« Toda med obetavnimi raziskavami in možnostjo pomladitve celotnega človeškega telesa ostaja veliko odprtih vprašanj. Eno najpomembnejših je tudi, kdo bi si prihodnje terapije sploh lahko privoščil. Cordeiro zagovarja dostopnost za vse in poudarja, da možnost daljšega življenja ne sme postati družbena obveznost. Na katerih dosežkih gradi svoj optimizem, kaj je bilo pri pomlajevanju dejansko dokazano in kako ločiti znanost od prodajanja lažnega upanja? Celoten intervju preberite na Onaplus.si.