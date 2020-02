Josipa Lisac »zmasakrirala« himno

Na torkovi inavguraciji hrvaškega predsednika Zorana Milanovića je hrvaška glasbena legenda odpela hrvaško himno Lijepa naša domovino, narod pa je ponorel. Očitajo ji, da je zmaličila melodijo, besedila pa se tako ali tako ni razumelo. Skratka, da je himno zmasakrirala.Nekateri so se sicer zavzeli za posebno in drugačno umetnico, drugi pa so jo obsodili, da se je norčevala. Pravnik in športni direktor FC Koperje pevko celo kazensko ovadil. »Prijavo sem napisal kot državljan Hrvaške,« je povedal. In še, da se mu je zdelo, da to mora storiti.Ob poslušanju posnetka pa se mnogim pravzaprav ne zdi nič posebnega. V stilu Josipe pač, ki ga ni spremenila že desetletja, vsaj od njene kultne Magle ne. Za pravi vtis je treba poslušati njeno in »običajno« izvedbo himne.