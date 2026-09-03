Bernarda in Jože razkrila svoje največje televizijske spodrsljaje

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Bernarda Žarn in Jože Robežnik sredi septembra začenjata že 13. sezono oddaje Nedeljsko popoldne na Televiziji Slovenija. Pred kamerami delujeta kot dobro uigran voditeljski par, toda tudi njima se v studiu zgodijo spodrsljaji, ki jih ni mogoče predvideti.
Jožetu je tako uspelo Bernardo nekoč preimenovati v Barbaro. »Tega mi še ni uspelo prekositi,« priznava. Bernarda pa se spominja oddaje, v kateri se je sovoditelju tako smejala, da jo je komaj pripeljala do konca.
Prav nepredvidljivi trenutki so po njunem mnenju del čara oddaje. Ko se enemu zatakne, drugi vskoči. Jože o sovoditeljici pravi, da »reši še tako nerodnega sovoditelja«, Bernarda pa priznava: »Ne predstavljam si oddaje brez Jožeta.«
V pogovoru za Onaplus sta razkrila tudi, kakšne zagate ju spravljajo v smeh zunaj televizijskega studia, zakaj kiksov nima smisla skrivati ter o čem se pogovarjata, ko kamere ugasnejo. Celoten intervju preberite na Onaplus.si.
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