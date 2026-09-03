Bernarda in Jože razkrila svoje največje televizijske spodrsljaje

Bernarda Žarn in Jože Robežnik sredi septembra začenjata že 13. sezono oddaje Nedeljsko popoldne na Televiziji Slovenija. Pred kamerami delujeta kot dobro uigran voditeljski par, toda tudi njima se v studiu zgodijo spodrsljaji, ki jih ni mogoče predvideti.

Jožetu je tako uspelo Bernardo nekoč preimenovati v Barbaro. »Tega mi še ni uspelo prekositi,« priznava. Bernarda pa se spominja oddaje, v kateri se je sovoditelju tako smejala, da jo je komaj pripeljala do konca.

Prav nepredvidljivi trenutki so po njunem mnenju del čara oddaje. Ko se enemu zatakne, drugi vskoči. Jože o sovoditeljici pravi, da »reši še tako nerodnega sovoditelja«, Bernarda pa priznava: »Ne predstavljam si oddaje brez Jožeta.«

V pogovoru za Onaplus sta razkrila tudi, kakšne zagate ju spravljajo v smeh zunaj televizijskega studia, zakaj kiksov nima smisla skrivati ter o čem se pogovarjata, ko kamere ugasnejo. Celoten intervju preberite na Onaplus.si.