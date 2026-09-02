Jubilejni Bovec maraton bo tekel tudi za osemletnega Tea

Športniki, ki se bodo v soboto, 5. septembra, v Bovcu podali na trase jubilejnega Bovec maratona, ne bodo tekli le za svoje rezultate. Del startnin bodo organizatorji namenili osemletnemu Teu iz okolice Ptuja, ki se spoprijema z genetsko boleznijo in za ohranitev sposobnosti hoje nujno potrebuje gensko terapijo v ZDA.

Dobrodelno noto bo tako ohranila tudi deseta izvedba Blitz Bovec maratona. Kot so sporočili iz Športnega društva Bovec maraton, bolezen osemletnemu dečku postopoma jemlje moč in sposobnost gibanja.

Ob jubileju organizatorji pričakujejo tudi rekordno udeležbo. V Bovec bodo prišli tekači iz 18 držav, ki se bodo pomerili na rekreativnem teku, polmaratonu in maratonu, popoldne pa bodo na vrsti še otroški teki.

Skupno bo na prireditvi aktivno sodelovalo več kot 1500 udeležencev. Veliko zanimanja so letos pritegnili tudi pohodi, saj so vseh 300 mest razprodali že v začetku maja. Udeleženci bodo lahko izbirali med tremi trasami: 19-kilometrsko »Po poteh Soške fronte«, 15,3-kilometrskimi »Buškimi razgledi« in 5,6-kilometrsko traso »Ta kratka ukou Bca«.

Prireditev bo zaznamovala tudi Bovec širše. Po navedbah organizatorjev so tamkajšnje nastanitvene zmogljivosti za konec tedna že dalj časa razprodane, pri izvedbi dogodka pa bo sodelovalo okoli 400 prostovoljcev.

Blitz Bovec maraton velja za največjo športno-rekreativno prireditev v Posočju. Organizatorji bodo ob športnem delu jubilejne izvedbe pripravili tudi spremljevalni program.