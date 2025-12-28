Julian Assange, mož za šest milijard dolarjev

Ustanovitelj WikiLeaksa Julian Assange je glavni junak napetega dokumentarca The Six Billion Dollar Man (Mož za šest milijard dolarjev) režiserja Eugeneja Jareckija. Film nosi naslov po domnevni ceni, ki jo je ekvadorska vlada zahtevala od Trumpove administracije za Assangeevo izročitev ZDA.

Assange je v filmu predstavljen kot karmična žrtev. Tudi podporniki priznavajo njegove osebne napake – aroganco, okrutnost, trenutke megalomanije – a film govori predvsem o svetu, v katerem živimo, o zatonu demokracije, o moči, ki so jo nekoč imeli mediji in ki izginja, o tem, da resnica nič več ne šteje. Govori tudi o temnih silah, ki so želele uničiti nekoga, katerega edini resni zločin je bil objavljanje neprijetnih dejstev. V filmu lahko slišimo, da so bile obtožbe, da je Assange na Švedskem spolno nadlegoval dve ženski, predvsem sredstvo, da bi ga tako lažje obsodili in izročili ameriškim oblastem. Assangeevo razkrivanje diplomatskih in vojaških skrivnosti je namreč destabiliziralo ameriško vlado.

Film ponuja jasen in temeljit pregled največjih uspehov WikiLeaksa, od objave videa, ki prikazuje ameriške vojake pri streljanju na neoborožene civiliste v Iraku, do razkrivanja, kako je internet v svojem zlatem obdobju omogočil novo vrsto aktivizma. Assangeeva spletna stran je omogočila anonimno, množično objavljanje informacij. Njegova eksplozivna objava diplomatskih dokumentov v sodelovanju z Guardianom, New York Timesom in Der Spiegelom pa ga je postavila v središče svetovne pozornosti. Res pa je tudi, da so nekatere Assangeeve nepremišljene objave ogrozile številna nedolžna življenja in omadeževala njegovo podobo bojevnika za pravico.

Ekvadorsko veleposlaništvo v središču Londona je bilo sprva zanj varno skrivališče, a ne za dolgo. Film trdi, da so ga varnostniki snemali in posnetke prodajali obveščevalnim službam in kriminalcem. Assange pa je postajal vedno bolj paranoičen.

V dokumentarcu nastopajo številni posamezniki, ki govorijo o WikiLeaksu, pa tudi drugi aktivisti, na primer avtorica Naomi Klein, igralka in dolgoletna podpornica Assangea Pamela Anderson, žvižgač Edward Snowden ter nekdanji predsednik Ekvadorja, ki osvetljuje politične odločitve glede azila. Bistvo filma presega biografsko zgodbo, saj raziskuje širše teme, kot so demokracija, nadzor in moč medijev, ter prikazuje, kako je WikiLeaks razkrinkal liberalno demokracijo. Opozarja tudi, da posamezniki, ki razkrivajo resnico, pogosto ostanejo nemočni. Assange je zato tudi simbol boja za svobodo govora ter opozorilo, da demokratične vrednote niso samoumevne, temveč zahtevajo stalno zaščito in angažiranost. Kdo določa o tem, ali bodo mediji svobodni ali cenzurirani, je vprašanje, ki si ga postavljajo avtorji filma.