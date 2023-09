Junak, ki je služil v nacistični enoti SS

Ukrajinski veteran, 98-letni Jaroslav Hunka, je med petkovim obiskom predsednika Volodimirja Zelenskega v Kanadi požel stoječe ovacije, potem ko ga je predsednik spodnjega doma parlamenta Anthony Rota označil za »junaka«. Toda kanadski parlament ni vedel, da je služil v nacistični enoti SS. Rota se je naknadno opravičil, predsednik vlade Justin Trudeau pa je komentiral, da je bilo povabilo Ukrajincu Hunki v parlament »zelo sramotno« za Kanado, piše BBC.

Jaroslav Hunka je sedel na galeriji, ko so ga ob aplavzu Trudeauja in Zelenskega označili za »ukrajinskega in kanadskega junaka«. Kasneje sta se oba voditelja znašla v veliki zadregi, saj se je izkazalo, da je ta služil v 14. granatniški diviziji Waffen-SS, prostovoljni enoti, sestavljeni večinoma iz etničnih Ukrajincev pod nacističnim poveljstvom. Na tisoče Ukrajincev se je med vojno borilo na nemški strani, še več milijonov jih je služilo v sovjetski Rdeči armadi. Pripadniki divizije so obtoženi ubijanja poljskih in judovskih civilistov, čeprav sodišče enote ni spoznalo za krivo vojnih zločinov.

Napaka in opravičilo

V izjavi je predsednik predstavniškega doma Rota povedal, da ni vedel za nacistične vezi in da je naredil napako, ko ga je povabil na dogodek in pokazal nanj ter mu izrekel zahvalo »za vso njegovo službo«. »Pozneje sem izvedel več informacij, zaradi katerih obžalujem svojo odločitev.« Posebej se je opravičil judovskim skupnostim v Kanadi in po svetu. Kanadska judovska skupina Center za Izrael in judovske zadeve je v odzivu povedala, da ceni opravičilo, in dodala, da je »ustrezno preverjanje nujno, da se takšen nesprejemljiv incident ne ponovi«. Opozicijski politiki Roto pozivajo k odstopu. Premier pa od člana svoje Liberalne stranke tega ni zahteval. Njegov urad je pojasnil, da je odločitev o povabilu Hunke sprejel izključno urad predsednika parlamenta.

V ponedeljek je Trudeau pred novinarji izjavil, da je »izredno žalostno, da se je to zgodilo«. »To je nekaj, kar je za kanadski parlament in posledično za vse Kanadčane zelo neprijetno.« Odločitev o počastitvi človeka, ki je bil povezan z nacistično Nemčijo, bi lahko imela posledice tudi zunaj kanadskih meja. Premier je namignil, da bo Rusija nastop izkoristila za lažno pripoved o Ukrajini. Predsednik Vladimir Putin si je prizadeval upravičiti svojo invazijo z lažno trditvijo, da želi Rusija »denacificirati« državo. Tiskovni predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov je v ponedeljek incident v parlamentu označil za »nezaslišanega«.