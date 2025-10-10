Jure Ivanušič med šansonom in premiero predstave

Te dni je bilo na Ptuju zelo 'živalsko'. Kako je bilo na premieri?

(smeh) Res je bilo. Lepo je bilo. Lahko pa rečem, končno. Kar dolgo je trajalo. Vsaj pol leta. Premiero bi morali imeti že poleti v okviru ptujskega festivala Arsana, a smo bili malo v zaostanku, tako da smo jo izvedli šele zdaj v oktobru. Tudi prav.

Ampak pol leta ni nič v primerjavi z dvajsetimi leti, kolikor ste potrebovali za dokončanje plošče šansonov Brezmejna.

(smeh) V primerjavi s ploščo je bilo na Ptuju opravljeno bliskovito! No, saj plošča ni nastajala dvajset let. Prvi zametki tega omnibusa šansonov, torej zbirke pesmi, ki so povezane v neko knjigo oz. album, so iz tistega časa. Takrat je nastalo pet pesmi, bili so nekakšni zametki, ki pa sem jih do zdaj močno predelal.

V sporočilu ob izidu plošče je bilo nenavadno prebrati, da je izšla plošča šansonov, ki je nastajala dvajset let, če pa ste v tem času izdali dve plošči šansonov.

Ah, to so sporočila. Pred petimi leti so me poklicali, ali bi kaj naredil, in sem se spomnil tistih petih komadov, ki sem jih imel v predalu, potem pa je prišla korona in se je vse skupaj še malo odložilo.

Na plošči ste v vseh skladbah avtor besedil in glasbe, le pri skladbi Sneži ste glasbo prepustili Dragani Jovanović.

Tam je pa glasba že obstajala, saj gre za glasbeno temo iz filma Prehod, v katerem sem igral glavno vlogo. Skladateljica Dragana Jovanović mi je predlagala, da na to glasbo napišem besedilo. Njena navada je, da kakšno svojo filmsko glasbo ponudi kakšnemu izvajalcu. Takrat jo je ponudila meni in sem že takrat napisal besedilo.

Šanson je glasbena zvrst, ki je nekakšna mešanica odra in glasbe. Besedila ne smejo bili banalna, prav tako ne glasba. Kdaj ste zadovoljni z izdelkom in ga daste iz rok?

Ko je treba! (smeh) Po dvajsetih letih! Enkrat je treba reči, da je konec. Tudi v glavi. Ampak potem se vedno najde par besed, ki bi jih obrnil. Šanson je po definiciji uglasbena poezija. Besedilo naj bi bilo takšno, da bi ga lahko bral tudi brez glasbe. In tudi obratno, glasba v šansonu naj bi bila dramatična, filmska, takšna, ki ni v vzorcih main­stream popa. Šansonjer naj bi bil tisti, ki prispeva tako besedilo in glasbo kot interpretacijo.

Glasbeno pa šanson vseeno ni ukalupljen, kar je slišati tudi na vaši plošči. Slišati je svingovske ritme, nekaj skladb bi zlahka dali v zlate čase slovenske popevke v začetku 70. let, tu so skladbe, ki spominjajo na Ježkovo melodiko …

Ko smo izbrali deset komadov, da gredo v nadaljnjo obdelavo, torej aranžma, ki se ga je lotil Leon Firšt, je bil imperativ, da je atmosfera tista, ki je pomembna. To je pričaral tudi Simfonični orkester RTV Slovenija s Patrikom Greblom na čelu. Na plošči sta tudi dva bolj rokerska komada, to pa zaradi nekega upora. Saj tudi govorita o uporu. Rock meni še vedno pomeni svojevrsten način življenja. Ko ste omenili, da se najdejo skladbe, ki spominjajo na popevko iz 70. let, je to zato, ker sem ljubitelj glasbe iz 50., 60. in 70. let. Nekateri komadi pa so res takšni, kot da bi bili Ježkovi. Bolj kabarejski.

Jure Ivanušič

Če je mešanje glasbenih žanrov nekaj običajnega, pa prav tako znate eksperimentirati s filmskimi in ste film Stekle lisice, v katerem tudi igrate glavno vlogo, označili kot vestern. Poznamo italijanske špageti vesterne, a se zgodba vseeno dogaja v Ameriki, Stekle lisice pa na Pohorju.

(smeh) Pri vesternu seveda vsak takoj pomisli na Divji zahod. Ampak vestern kot žanr ima svoje zakonitosti. To so boj dobrega proti zlu, pojejo puške in pištole, protagonist pa je sam proti zlikovcem. V Steklih lisicah je to družba, ki ga duši. In pa srečen konec. Naj se popravim, ne nujno srečen konec, ampak da na koncu zmaga pravica. To vse v Lisicah je in smo film pač označili kot pohorski vestern. Držal sem se zakonitosti vesterna. Je pa študentka na filozofski fakulteti napisala diplomsko nalogo, v kateri se je vprašala, ali so Stekle lisice res vestern. In je ugotovila, da so.

Glasbo pogosto ustvarjate tudi s partnerico Nano Forte, na plošči Brezmejno pa je očitno niste pustili blizu.

Plošča je toliko prežeta z mojim psihofizisom, da ne bi imelo smisla, da bi se tu pojavila še kakšna 'babica'. (smeh) Res pa je, da sem se igral z idejo, ampak le igral, da bi sama naredila aranžmaje, saj sva z boljšo polovico Nano Forte ustvarila dve operi. Tam sem se kot njen študent (smeh) spogledoval z orkestracijo in se tudi poskušal v njej. Ampak na plošči sem želel ujeti filmsko atmosfero. Tako da bi lahko rekli, da je na plošči deset kratkih filmov.

Na Popevki ste nastopili leta 2003 in potem 2013, torej bi vas spet pričakovali predlani, leta 2023, saj nekaj skladb na plošči preprosto sodi na oder Popevke.

Ne, pa res. (smeh) Pravzaprav smo najprej razmišljali, da bi dali tisti komad, ki nima moje glasbe, torej Sneži, na Popevko. Bend je bil zelo za, jaz pa niti ne. Potem smo rekli, da grem itak na festival šansonov in ga bo bolje predstaviti tam.

Večkrat si oder delite z Radetom Šerbedžijo. Nastopate v njegovem gledališču Ulysses na Brionih, vabi vas tudi na svoje glasbene koncerte. Ste vi kdaj njega povabili na oder?

Seveda, v Ljubljani pred nekaj leti. Ko sem ga povabil, je v trenutku potrdil in z veseljem prišel. V Ulyssesu pa sem večkrat igral. Ampak vedno tujce. Zaradi naglasa, saj je v hrvaščini. Spoznala pa sva se, ko sem bil jaz v prvem letniku akademije, to je bilo leta 1992. Od takrat sva veliko nastopala skupaj, tudi po Evropi, ZDA in Kanadi.

Omenili ste, da ste odraščali ob glasbi iz 50., 60. in 70. let. Kje se tu znajde Mozart?

Ja, poslušal sem rock'n'roll in vse, kar je bilo takrat. In bilo je veliko različnega, saj se je v teh tridesetih letih veliko dogajalo. Se pa spomnim, da ko so pri­šla 80. leta, so me glasbeno zelo razočarala. Sicer je bilo vmes tudi veliko dobre glasbe, ampak tista, ki se je vrtela na radiu, tista elektronika, sintesajzerji, ritem mašine ... Takrat sem dobil odpor do moderne pop glasbe in sem se obrnil h klasiki. Bila mi je dosti ljubša od popularne glasbe, ki se je takrat vrtela.

Brezmejna je izšla tudi na vinilu. Vinilne plošče so se vrnile, zanimivo pa je, da marsikateri od izvajalcev, ki izdajo vinil, doma nima gramofona. Ga vi imate?

Seveda! Jaz sem imel vedno gramofon in ni nikoli izginil. Mnogi so v obdobju, ko so prišli CD-ji, začeli vinile metati stran, jaz pa sem jih nabavljal od teh kolegov. Pa takrat, ko sem resneje začel študirati šansonjerje, teh stvari še nisi mogel nabaviti na CD-jih. To je bilo vse na vinilih, ki sem jih nabavljal v antikva­riatih po Belgiji in Franciji.

Kako pa nameravate ploščo predstaviti na odrih?

Prvi koncert z bendom in simfoniki bo januarja v Novi Gorici. Dogovarjamo se še za velika koncerta v Ljubljani in Mariboru. To ne bo vse, ampak za zdaj še težko napovem. Atmosfera s simfoniki je nekaj posebnega.

Robi Loboda, foto Samo Mik