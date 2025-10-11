Jure Karas: Jeza še nikdar ni pomagala

Neomejen dostop | že od 14,99€
Na oder Špas teatra je prišla nova predstava Budale, v kateri igrajo Mario Ćulibrk, Goran Hrvaćanin, Jernej Kogovšek, Lucija Harum in v alternaciji Lara Fortuna, v ospredju pa je – neumnost. Kakšne vrste, smo vprašali avtorja in režiserja Jureta Karasa, tistega Jureta, o katerem se javnost že leta sprašuje, ali je Slon ali Sadež. No, je Slon. V zadnjem času pa je bolj kot del tega dvojca znan kot tisti, ki s svojimi domislicami stoji za številnimi gledališkimi komedijami in razvedrilnimi oddajami.
Neumnost je osnovni humoristični material. Ne vem, ali obstaja humor, ki ne temelji na neumnosti neke vrste. Ali gledalec ve nekaj več, kakor ve lik na odru, ali pa se prepoznamo v neumnih situacijah, ki se dogajajo na odru ... Mi smo se posvetili še malo bolj neposredni analizi butastih stvari, ki jih ljudje delamo. V dvanajstih skečih, ki se zvrstijo v predstavi, bo vsakdo v katerem prepoznal sebe ali koga, ki ga pozna.
Imamo skeč o sosedskih odnosih, o gradbincih, skeč o moških, ki si ne povedo stvari, ki so v resnici očitne. Dotaknemo se različnih področij naših življenj, seveda z našim malo nadrealističnim pristopom.
Tudi v predstavi se recimo ukvarjamo s spletnimi vplivneži in trenutkom – recimo tako – popularne neizobraženosti. Meni so ti pojavi predvsem smešni, je pa res, da del mladine te ljudi jemlje za zgled, kar je problematično.
Poskušam se smejati vsemu. Ko si starejši, si že videl in doživel marsikaj. In lažje najdeš humor v neumnostih, ki se ti dogajajo. To se mi zdi še najbolj zdravo. Še nikoli v življenju se mi namreč ni zgodilo, da bi bilo zaradi tega, ker bi se jaz jezil, potem kar koli bolje.
Odvisno, o kateri sferi se pogovarjava. Tudi v predstavi se recimo ukvarjamo s spletnimi vplivneži in trenutkom – recimo tako – popularne neizobraženosti. Meni so ti pojavi predvsem smešni, je pa res, da del mladine te ljudi jemlje za zgled, kar je problematično. Če govoriva o neumnosti v politiki in na položajih, ki vodijo državo, pa menim, da je je približno toliko, kot je je bilo vedno, le da je začela politika izkoriščati iste kanale, ki jih uporabljajo tudi spletni vplivneži, in zato to neumnost še malo bolj opazimo. Pa ne govorim samo o naših politikih – če pogledamo komunikacijo Vučića v Srbiji, je to instagramska komunikacija, če pogledamo Trumpovo komunikacijo, je to komunikacija za družbena omrežja, ki z resnim političnim diskurzom nima več nič skupnega.
Zame je zagotovo prednost, ker skupaj delamo že toliko časa, da približno vem, kako bodo kaj naredili in kaj kdo zmore. In velik plus je, če se ekipa razume.
Ja, res je. Imel sem nekaj izkušenj z igralci, ki so končali akademijo, ampak so med šolanjem imeli relativno malo prakse s komedijo, če že, je bila to zgodovinska komedija, recimo Molière, niso pa dobili orodij za to, kar počnemo mi. Lucija – in tudi Lara Fortuna, ki je njena alternacija – sta glede tega res izjemi, obe sta zelo hitro posvojili in usvojili slog moderne komedije in naš slog humorja.
Malo kolobarim, nekaj let delam za televizijo, nekaj let za gledališče. Saj je zabavno delati tedensko za televizijo, te pa to zelo izčrpa. To je tovarna, in če si dolgo v tovarni, lahko začne kakovost padati.
Zdi se mi, da je še vedno tako, da bo morala ženska vložiti na odru veliko več, da bo občinstvu enako smešna kot fantje, sploh če so to znani obrazi, o katerih smo že vnaprej prepričani, da so smešni. S tem smo se malo igrali tudi v tej predstavi – v enem od skečev smo »smešno« vlogo, ki bi jo tipično imel fant, obrnili v žensko. Je pa ta predstava zasnovana tako, da v resnici ni pomembno, kdo je moški in kdo je ženska, vsi skupaj so gledališka skupina, ki deluje enotno in zato gledalec pozabi na te kategorije.
Trenutno ne sodelujem.
S Špasom delam že kakšnih 15 let, doslej smo odlično sodelovali in sodelujemo tudi pri tej predstavi. S Popup teatrom še nisem imel priložnosti sodelovati, verjetno bom kdaj. Na nobenem področju ni slabo, če je konkurence več. Me pa zanima, ali bo zaradi tega šel razvoj v smer večje profiliranosti gledališč. Če pogledamo na Hrvaško, tam je v Zagrebu šest ali sedem komedijskih teatrov, ki so precej profilirani. V nekaterih je bolj politična komedija, v drugih najširša komercialna komedija. Čakam, ali se bo to zgodilo tudi pri nas.
Moško-ženski odnosi so varna tema, s tem ni nič narobe, je pa dobro, da se vsake toliko pojavi še kakšna dobra komedija na povsem novo temo, in vsaj po odzivih sodeč ljudi zanimajo tudi druge tematike.
Seveda. Še bolj so deprasti. (smeh) Ne, ne, večina ljudi, za katere se mi zdi, da so smešni, so smešni tudi zasebno za mizo. Morda nas ljudje, ki niso del tega poklica, dojemajo tako, ker smo komiki v predstavah res na polnih obratih in potem v »običajnem« življenju delujemo zelo umirjeni, pogovarjamo se o tehnikalijah tega, kar počnemo, in se zdimo malo zamorjeni. Ne vem, ali mit žalostnega klovna velja, za koga gotovo, ne pa za večino.
