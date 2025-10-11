Jure Karas: Jeza še nikdar ni pomagala

Na oder Špas teatra je prišla nova predstava Budale, v kateri igrajo Mario Ćulibrk, Goran Hrvaćanin, Jernej Kogovšek, Lucija Harum in v alternaciji Lara Fortuna, v ospredju pa je – neumnost. Kakšne vrste, smo vprašali avtorja in režiserja Jureta Karasa, tistega Jureta, o katerem se javnost že leta sprašuje, ali je Slon ali Sadež. No, je Slon. V zadnjem času pa je bolj kot del tega dvojca znan kot tisti, ki s svojimi domislicami stoji za številnimi gledališkimi komedijami in razvedrilnimi oddajami.

»Neumnost je bila med ljudmi dolgo na slabem glasu. Zadnje čase pa je zelo iskana lastnost med politiki, estradniki in šefi,« piše v napovedi predstave. Zakaj ste se lotili ravno neumnosti?

Neumnost je osnovni humoristični material. Ne vem, ali obstaja humor, ki ne temelji na neumnosti neke vrste. Ali gledalec ve nekaj več, kakor ve lik na odru, ali pa se prepoznamo v neumnih situacijah, ki se dogajajo na odru ... Mi smo se posvetili še malo bolj neposredni analizi butastih stvari, ki jih ljudje delamo. V dvanajstih skečih, ki se zvrstijo v predstavi, bo vsakdo v katerem prepoznal sebe ali koga, ki ga pozna.

Najbrž lahko poveste kak primer …

Imamo skeč o sosedskih odnosih, o gradbincih, skeč o moških, ki si ne povedo stvari, ki so v resnici očitne. Dotaknemo se različnih področij naših življenj, seveda z našim malo nadrealističnim pristopom.

Katera vrsta neumnosti najbolj razjezi vas?

Poskušam se smejati vsemu. Ko si starejši, si že videl in doživel marsikaj. In lažje najdeš humor v neumnostih, ki se ti dogajajo. To se mi zdi še najbolj zdravo. Še nikoli v življenju se mi namreč ni zgodilo, da bi bilo zaradi tega, ker bi se jaz jezil, potem kar koli bolje.

Kako pa gledate na neumnosti v javnem življenju?

Odvisno, o kateri sferi se pogovarjava. Tudi v predstavi se recimo ukvarjamo s spletnimi vplivneži in trenutkom – recimo tako – popularne neizobraženosti. Meni so ti pojavi predvsem smešni, je pa res, da del mladine te ljudi jemlje za zgled, kar je problematično. Če govoriva o neumnosti v politiki in na položajih, ki vodijo državo, pa menim, da je je približno toliko, kot je je bilo vedno, le da je začela politika izkoriščati iste kanale, ki jih uporabljajo tudi spletni vplivneži, in zato to neumnost še malo bolj opazimo. Pa ne govorim samo o naših politikih – če pogledamo komunikacijo Vučića v Srbiji, je to instagramska komunikacija, če pogledamo Trumpovo komunikacijo, je to komunikacija za družbena omrežja, ki z resnim političnim diskurzom nima več nič skupnega.

Budale od 10. oktobra v Špas teatru in na odrih po Sloveniji. Foto: Jan Jenko.

Jernej Kogovšek, Mario Ćulibrk in Goran Hrvaćanin so že povsem uigrana trojka. Gotovo je to prednost ali je lahko kdaj tudi slabost?

Zame je zagotovo prednost, ker skupaj delamo že toliko časa, da približno vem, kako bodo kaj naredili in kaj kdo zmore. In velik plus je, če se ekipa razume.

Lucija Harum je postala del te ekipe pri skečih, ki ste jih snemali za oddaje na TVS, in Miha Brajnik mi je povedal, da se je zelo hitro ujela z vsemi …

Ja, res je. Imel sem nekaj izkušenj z igralci, ki so končali akademijo, ampak so med šolan­jem imeli relativno malo prakse s komedijo, če že, je bila to zgodovinska komedija, recimo Molière, niso pa dobili orodij za to, kar počnemo mi. Lucija – in tudi Lara Fortuna, ki je njena alternacija – sta glede tega res izjemi, obe sta zelo hitro posvojili in usvojili slog moderne komedije in naš slog humorja.

Nekoč je veljalo, da ženske niso tako »smešne« kot moški, kar gotovo ni res, morda pa velja, da si na odru lahko privoščijo manj oziroma da jim gledalci odpustijo manj kot moškim. Je to res?

Zdi se mi, da je še vedno tako, da bo morala ženska vložiti na odru veliko več, da bo občinstvu enako smešna kot fantje, sploh če so to znani obrazi, o katerih smo že vnaprej prepričani, da so smešni. S tem smo se malo igrali tudi v tej predstavi – v enem od skečev smo »smešno« vlogo, ki bi jo tipično imel fant, obrnili v žensko. Je pa ta predstava zasnovana tako, da v resnici ni pomembno, kdo je moški in kdo je ženska, vsi skupaj so gledališka skupina, ki deluje enotno in zato gledalec pozabi na te kategorije.

Oddaje V petek zvečer ni več. Koliko zdaj še sodelujete s TVS?

Trenutno ne sodelujem. Malo kolobarim, nekaj let delam za televizijo, nekaj let za gledališče. Saj je zabavno delati tedensko za televizijo, te pa to zelo izčrpa. To je tovarna, in če si dolgo v tovarni, lahko začne kakovost padati.

Nekoč je bil Špas teater osrednji za produkcijo komedij, zdaj je tu še Popup teater. Kaj to pomeni za ustvarjalce?

S Špasom delam že kakšnih 15 let, doslej smo odlično sodelovali in sodelujemo tudi pri tej predstavi. S Popup teatrom še nisem imel priložnosti sodelovati, verjetno bom kdaj. Na nobenem področju ni slabo, če je konkurence več. Me pa zanima, ali bo zaradi tega šel razvoj v smer večje profiliranosti gledališč. Če pogledamo na Hrvaško, tam je v Zagrebu šest ali sedem komedijskih teatrov, ki so precej profilirani. V nekaterih je bolj politična komedija, v drugih najširša komercialna komedija. Čakam, ali se bo to zgodilo tudi pri nas.

Mario Ćulibrk, Goran Hrvaćanin, Jernej Kogovšek, Lucija Harum in v alternaciji Lara Fortuna so glavni v novi komediji. Foto: Jan Jenko.

Kaj pa teme? Dolgo so prevladovali moško-ženski odnosi, kaj se dogaja zdaj?

Moško-ženski odnosi so varna tema, s tem ni nič narobe, je pa dobro, da se vsake toliko pojavi še kakšna dobra komedija na povsem novo temo, in vsaj po odzivih sodeč ljudi zanimajo tudi druge tematike.

»Za komike od nekdaj velja, da so v resničnem življenju vse prej kot zabavni, večkrat so težki tipi ali pa otožni posamezniki. To opažate tudi vi? Pri sebi ali kolegih?« sem vas vprašala pred leti, vi pa ste dejali: »Da, ampak zanimivo, samo pri kolegih.« To še velja?

Seveda. Še bolj so deprasti. (smeh) Ne, ne, večina ljudi, za katere se mi zdi, da so smešni, so smešni tudi zasebno za mizo. Morda nas ljudje, ki niso del tega poklica, dojemajo tako, ker smo komiki v predstavah res na polnih obratih in potem v »običajnem« življenju delujemo zelo umirjeni, pogovarjamo se o tehnikalijah tega, kar počnemo, in se zdimo malo zamorjeni. Ne vem, ali mit žalostnega klovna velja, za koga gotovo, ne pa za večino.