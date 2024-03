Jurij in Ingemar, prijateljstvo, dolgo pol stoletja

V nadaljevanju preberite tudi:

Le kdo med ne več rosno mladimi se ne spominja legendarnega švedskega smučarja Ingemarja Stenmarka, ki je v času naše največje smučarske evforije v osemdesetih letih prejšnjega stoletja na Elanovih smučeh nizal zmage na belih strminah! A le redki so poznali ime njegovega stalnega in edinega serviserja Jurija Vogelnika iz Radovljice, ki je bil mnogo več od serviserja, saj je bil tudi njegov šofer, podpisovalec avtogramov ter predvsem prijatelj in zaupnik. Bila sta si kot brata in vedno drug drugemu v oporo.