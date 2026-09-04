Jutri bi Freddie Mercury praznoval 80 let

Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, Somebody to Love, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, Killer Queen, Bicycle Race in Love of My Life je le nekaj največjih uspešnic, ki so pevca, instrumentalista in frontmana zasedbe Queen Freddieja Mercuryja zapisale med največje rockovske zvezdnike vseh časov. Jutri bi praznoval 80. rojstni dan, a je leta 1991 umrl skoraj pol mlajši, pri komaj 45 letih za aidsom. Prav dobrodelni sklad Mercury Phoenix Trust, ki podpira boj proti virusu HIV in aidsu in so ga v spomin na Mercuryja leta 1992 ustanovili člana Queen Brian May in Roger Taylor ter njihov menedžer Jim Beach, bo tudi letos, na okroglo obletnico njegovega rojstva, v švicarskem Montreuxu priredil uradno zabavo. Skupina je imela tam snemalni studio, Mercury je v Švici preživel ...