Južnokorejci preučujejo Zvezdno noč Vincenta van Gogha, kaj upodablja?

Slavna slika Zvezdna noč nizozemskega slikarja Vincenta van Gogha morda ni zgolj plod umetnikove domišljije, temveč prikazuje resnično razporeditev nebesnih teles v noči 22. julija 1889. Tako ugotavljajo južnokorejski raziskovalci, ki so s pomočjo astronomskih simulacij in analize zgodovinskih virov poskušali določiti, kdaj je slikar opazoval nebo, upodobljeno na eni svojih najbolj znanih slik.

Raziskovalci iz vesoljskega podjetja SLLAB in univerze Kyung Hee v Seulu so ugotovili, da se razporeditev zvezd na sliki ujema z zvezdno kopico Hijade v ozvezdju Bika, ki je bila v zgodnjih jutranjih urah 22. julija 1889 vidna skupaj z Venero in Luno v obliki srpa.

S primerjalno analizo so preverili položaje petih svetlih zvezd in ugotovili, da njihova razporeditev ustreza vzorcu na sliki. Podobno metodo so uporabili tudi pri Van Goghovi sliki Kavarna na terasi ponoči iz leta 1888, na kateri so prepoznali vzorec zvezd poletnega trikotnika.

Ugotovitve, objavljene v reviji Scientific Reports, postavljajo pod vprašaj dosedanje domneve o nastanku Zvezdne noči. Umetnostni zgodovinarji so na podlagi pisma, ki ga je Van Gogh junija 1889 poslal bratu Theu, nastanek slike umeščali v sredino junija.

Toda takrat je bila Luna skoraj polna, medtem ko je na sliki upodobljena kot srp. Konec julija je bila njena oblika primernejša, Hijade pa so vzhajale skupaj z Venero. Raziskovalci so ponovno preučili tudi pisma in zgodovinske vremenske zapise, ki kažejo, da bi se Van Goghova zdravstvena kriza, zaradi katere naj bi bil začasno nezmožen slikati, lahko zgodila pozneje, kot so domnevali doslej.

Kljub temu znanstveniki opozarjajo, da ugotovitve niso dokončen dokaz o datumu nastanka slike. Van Gogh ni bil fotografski zapisovalec narave, temveč umetnik, ki je motive prilagajal svojemu slogu in čustvenemu doživljanju.

Raziskava tudi ne more pojasniti, kdaj natančno je začel slikati in ali je platno pozneje še predeloval. Vodja raziskave Elijah Jeong-hyun Kim meni, da bi lahko slikar zamisel zasnoval že junija, delo pa dokončal po julijskem opazovanju neba.