Južnokorejski mladeniči iz skupine BTS bodo kmalu multimilijonarji

BTS na podelitvi nagrad MAMA v japonski Nagoji decembra lani. FOTO: Kim Kjung Hun/ Reuters

Njihova priljubljenost ne bledi

Sedmerici mladeničev iz južnokorejske K-pop skupine BTS gre finančno že sicer zelo dobro, saj so v svoji domovini in tudi že v svetovnem merilu med najpopularnejšimi skupinami v tej zvrsti glasbe in so v sedmih letih obstoja postavili že kar nekaj rekordov po gledanosti in obiskanosti na spletu. Zdaj pa kaže, da bodo kar čez noč postali multimilijonarji, piše britanski BBC.Oktobra bodo namreč na južnokorejski borzi KOSPI začele kotirati delnice njihove blagovne znamke Big Hit Entertainment . Ustanovil jo je, ki je lastnik triinštiridesetih odstotkov delnic, sedmerici članov skupine pa je razdelil vsakemu po 68.385 delnic v skupni vrednosti okrog sedem milijonov evrov.Zaradi ogromnega zanimanja investitorjev in tudi posameznikov za nakup nove izdaje delnic pa je tržna vrednost Big Hit Entertainmenta poskočila na neverjetnih tri milijarde evrov in pol. Povpraševanje po delnicah, ki bodo naprodaj od petnajstega oktobra, je že zdaj tisočkrat večje od ponudbe. Cene delnic na borzi bodo tako na zgornji meji pričakovanega in bodo mladeniče iz BTS resnično čez noč naredile za bogataše.Vse našteto dokazuje, da priljubljenost skupine ni zbledela, čeprav so zaradi pandemije covida-19 letos morali odpovedati svetovno turnejo in čeprav nekaterim članom skupine grozi, da bodo kmalu morali na služenje dveletnega obveznega vojaškega roka. Še več: kaže, da so med pandemijo s spretno uporabo spleta svojo priljubljenost celo povečali.Tako je njihov single Dynamite avgusta letos na youtubu postal najbolj gledan posnetek v štiriindvajsetih urah. V tem času je dosegel 101,1 milijona ogledov. Tudi njihov spletni koncert v živo junija se je s 756.000 gledalci iz stotih držav zapisal v Guinessovo knjigo rekordov. Postali so tudi prvi korejski glasbeniki, ki so se povzpeli na vrh glasbene lestvice Billboard Hot 100.