Kadil je vse življenje, umrl na 121. rojstni dan

Jan Steenberg, za prijatelje Oom Jan, je umrl na novoletni dan v južnoafriški vasi Colchester. Umrl je le nekaj ur po svojem 121. rojstnem dnevu. Vzrok smrti je bil astmatični napad.

Steenberg je začel kaditi, ko je bil star 14 let, kar pomeni, da je kadil več kot sto let. V svojem življenju je delal kot ribič, grobar in nosilec palic za golf, poroča Daily Mail. Svojo dolgoživost je pripisoval bogu. Pravi, da je »bog moj rešitelj in moj kisik, čeprav tudi kadim«.

Pri zdravju ga je domnevno ohranjal tudi tradicionalni zeliščni napitek, ki ga je pil vsak dan. Za seboj pušča dve hčerki, dva vnuka, dva pravnuka ter štiri pse in mačka.