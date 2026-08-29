Kaj bo imela druga najvišja stolpnica s Plečnikom

Nebotičnika dvojčka v ljubljanski Šiški, poimenovana Spektra, z nekaj več kot 200 stanovanji med stanovanjskimi stolpnicami segata najvišje pod nebo v Sloveniji, 85 metrov. Deset metrov manj ima Situla pri ljubljanski železniški postaji, a jo bo prav tu, blizu začasne glavne avtobusne postaje (na križišču Masarykove in Njegoševe), do leta 2030 presegel predvidoma 82-metrski stanovanjski nebotičnik Nordika s skoraj 300 stanovanji, ki bo tako postal druga najvišja stanovanjska stavba pri nas. ℹStanovanjska stolpnica Nordika Investitor: Corwin Slovenija Arhitekturna zasnova: Snøhetta Višina: 82 metrov, 23 nadstropij, 295 stanovanj Obseg površin: 27.250 m2 Začetek gradnje načrtujejo še letos, izvedba projekta pa bo odvisna tudi od upoštevanja vseh administrativnih rokov in nemotenega poteka ...