Kaj bo z dečkom morilcem iz Beograda? Prihodnje leto bo polnoleten

Vprašanje prihodnosti dečka Koste K., ki je maja 2023 v beograjski osnovni šoli Vladislava Ribnikarja ubil devet učencev in varnostnika, znova odpira razpravo v Srbiji. Mati ene od žrtev, Ninela Radičević, od pristojnih institucij zahteva konkretne odgovore, predvsem glede tega, kaj se bo zgodilo s storilcem, ko bo postal polnoleten. Študentska lista je na vprašanje o njegovi prihodnosti odgovorila, da se bodo s tem vprašanjem pristojne institucije ukvarjale po oblikovanju nove vlade. Ob tem so poudarili, da je treba najprej osvoboditi institucije, nato pa se lotiti reševanja pomembnih odprtih vprašanj. Kot poroča Blic, Ninela Radičević, mati umorjene Ane Božović, opozarja, da bo storilec prihodnje poletje dopolnil 18 let. S tem se odpira vprašanje, kje in pod kakšnimi pogoji bo po ...