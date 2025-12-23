Kaj danes v trgovini pomeni sto evrov v primerjavi z letom 2015

Če bi pred desetimi leti v trgovino prišli s stotimi evri in kupili osnovno košarico živil in pijače, bi danes morali za enako košarico odšteti bistveno več. Uradni statistični podatki kažejo, da so se cene osnovnih živil in brezalkoholnih pijač v desetih letih podražile bistveno bolj od povprečne inflacije.

Statistični urad RS redno spremlja indekse cen življenjskih potrebščin (ICŽP), ki merijo, kako so se cene posameznih skupin blaga in storitev spremenile glede na osnovno leto. Podatki za leto 2025 kažejo, da je indeks skupnih cen življenjskih potrebščin približno 131 do 133, leta 2015 pa je bil 100, kar pomeni, da so se splošne cene življenjskih potrebščin od leta 2015 do 2025 povečale za okoli 31 do 33 odstotkov.

Ista košarica živil in brezalkoholnih pijač, ki je leta 2015 stala sto evrov, danes stane približno 150 do 152 evrov, kar pomeni, da bi danes za sto evrov kupili le približno dve tretjini tistega, kar bi pred desetletjem.

Hrana in brezalkoholne pijače imajo indeks okoli 150 do 152 (2015 = 100), kar pomeni, da je ta skupina dražja za približno 50 odstotkov v primerjavi s cenami pred desetimi leti. To pomeni, da če je enako košarico hrane nekoč stala sto evrov, bi danes stala približno 150 do 152 evrov.

FOTO: Igor Zaplatil

Če denar danes primerjamo z letom 2015, je njegova kupna moč občutno nižja. Če imamo sto evrov danes, hrane in brezalkoholne pijače lahko kupimo približno toliko, kot bi jo za 67 evrov kupili leta 2015, če bi cene ostale takšne kot pred desetimi leti.

Hrana in pijača predstavljata velik delež mesečnih izdatkov gospodinjstev – še posebej tistih, ki imajo nižje dohodke. Višje cene hrane torej neposredno škodijo kupni moči, ker gre za strošek, ki ga vsak teden – če ne vsak dan – plačujemo.

Medtem ko so se cene drugih skupin (npr. oblačil ali komunikacij) v povprečju zvišale manj.

Statistični urad je leta 2015 poročal, da je bila inflacija v Sloveniji negativna ali blizu ničle, s splošnim padcem cen življenjskih potrebščin. Cena hrane in brezalkoholnih pijač se je gibala okoli oziroma nekaj več kot vrednost iz leta prej, a razlike niso bile dramatične.