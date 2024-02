Kaj hočejo podnebni aktivisti z bučno juho pred Mono Lizo

V nadaljevanju preberite:

Podatkov za lani še ni na voljo, leta 2022 pa se je zvrstilo 38 podnebnih protestov, v katerih so aktivisti na slovite umetnine v muzejih in galerijah zlivali juhe, pralno barvo, metali torte in pire krompir. Aleš Oblak z Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana ocenjuje, da akcije niso mladostna dezinhibicija, ampak izhajajo iz legitimne psihične stiske zaradi podnebnih sprememb. Doživljajo jo vse generacije, zlasti pa mladi, ki se čutijo oropane za svojo prihodnost. Odvzeto jim je bilo tisto, kar je bilo nekoč samoumevno.

V zadnji akciji podnebnih aktivistov sta pripadnika gibanja Zadnja generacija na zaščitno steklo, ki varuje Botticellijevo sliko Rojstvo Venere v firenški galeriji Uffizi nalepila fotografije lanskih poplav v Toskani. Preden so ju odvedli policisti, sta razvila plakat z napisom Sklad za reparacije, dogodek pa je bil seveda posnet in objavljen na omrežju X.

»Vlada se še naprej pretvarja, da polja januarja niso gorela, da z vodo to poletje ne bo težav, da je uničenje hiš v poplavah naključje in ne posledica človeških odločitev. Namesto da bi se ukvarjala s temi resničnimi problemi, sprejema absurdne zakone, ki kaznujejo podnebni aktivizem«, je dejal eden od italijanskih podnebnih aktivistov, ki se je spravil nad Rojstvo Venere. Ost kritike je uperil v neučinkovito spopadanje italijanske vlade s podnebnimi spremembami ter na povečanje kazni za poškodovanje spomenikov in objektov kulturne dediščine, ki jo je italijanski parlament potrdil januarja po seriji podnebnih protestov.