Kaj ima vaše partnerstvo opraviti z zgodbo vaših starih staršev?

Zakaj se nam v odnosih ponavljajo podobni zapleti? Kako razumeti občutek, da se kljub trudu vedno znova znajdemo na istem mestu? Sistemski praktik Tiziano Sguerso, ki se ukvarja z družinskimi postavitvami po Bertu Hellingerju, odgovore išče tudi v zgodbah prejšnjih generacij.

V pogovoru z Zvezdano odpira vprašanje, kako naj bi se nerazrešeni družinski odnosi odražali v našem partnerstvu, odnosu do denarja in doživljanju sebe. Po njegovem prepričanju je za razumevanje partnerskih težav pomemben tudi pogled na odnos z mamo, včasih pa se je treba ozreti še dlje – v življenje starih staršev.

Sam je družinske postavitve spoznal v obdobju dolgov in poslovnih težav. Izkušnjo, med katero je svoje stiske povezal z družinsko zgodovino, opisuje kot prelomnico, ki ga je pripeljala do nove poklicne poti. Toda kaj pomeni na partnerstvo pogledati z očmi starih staršev? In zakaj Sguerso meni, da lahko pri iskanju odgovorov spregledamo prav najbližje odnose? V pogovoru na Onaplus.si preberite, kako razume te povezave in zakaj se pri svojem delu posebej rad posveča mladostnikom.