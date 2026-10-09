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    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Kaj imajo skupnega uspešne poslovne zvezde

    Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
    Jernej Pirc, direktor BNI Adria FOTO: BNI Adria
    Galerija
    Jernej Pirc, direktor BNI Adria FOTO: BNI Adria
    Naročnik oglasne vsebine je BNI Adria
    9. 10. 2026 | 13:09
    11:16
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    Podjetniki dobro vedo, kako pomembna so poznanstva in poslovne povezave za rast podjetja in pridobivanje novih strank. A samo obiskovanje dogodkov, izmenjava vizitk in spoznavanje novih ljudi še ne pomeni, da bodo iz teh stikov nastale konkretne poslovne priložnosti.

    Prav na tej razliki med poznanstvom in priporočilom temelji tudi BNI, poslovna skupnost, ki podjetnike povezuje skozi strukturiran sistem rednih srečanj, osebnih pogovorov in priporočil. V Sloveniji tako nastaja tudi nova skupina BNI Zvezde, namenjena podjetnicam iz različnih dejavnosti, ki želijo svojo strokovnost, poslovne odnose in zaupanje pretvarjati v konkretne priložnosti za rast.

    »Cilj mreženja ni, da poznamo čim več ljudi. Veliko pomembneje je, koliko ljudi pozna nas – in predvsem, kako dobro nas poznajo.« Pravi Jernej Pirc, direktor BNI Adria.

    Jernej Pirc, direktor BNI Adria FOTO: BNI Adria
    Jernej Pirc, direktor BNI Adria FOTO: BNI Adria

    Da bi nekdo podjetnika lahko priporočil naprej, namreč ni dovolj, da pozna njegovo ime ali ima njegovo vizitko. Razumeti mora njegovo delo, vedeti, kakšne stranke išče in zakaj je vreden zaupanja. Prav zato BNI mreženja ne prepušča naključju, ampak ustvarja okolje, v katerem se člani redno srečujejo, spoznavajo delo drug drugega ter se učijo prepoznavati poslovne priložnosti.

    V času, ko nas oglasi spremljajo na vsakem koraku, ima priporočilo tudi drugačno težo. Ko nekoga priporoči oseba, ki ji zaupamo, ne posreduje le kontakta, ampak z njim prenese tudi del svojega ugleda. Ali kot pravi Jernej Pirc: »Oglaševanje lahko kupi pozornost, priporočilo pa prenese zaupanje.«

    20. oktobra 2026 bo na GZS javno odprtje nove podjetniške skupine BNI Zvezde, ki povezuje podjetnice iz različnih dejavnosti. Članice se bodo skozi delovanje skupine srečevale redno, tudi na individualnih srečanjih ena na ena, na katerih bodo podrobneje spoznavale delo, poslovne cilje, način razmišljanja in vrednote druga druge. Tako bodo lažje prepoznale trenutek, ko lahko določeno članico povežejo s pravo stranko ali poslovno priložnostjo.

    BNI mreženja ne prepušča naključju. Zaradi razumevanja, da mreženje ni enako kot le bežno poznanstvo, ga gradi skozi redna srečanja, individualne pogovore, predstavitve in sistem priporočil.

    Skupina BNI Zvezde izhaja iz tega, da podjetniki ne potrebujejo le še enega dogodka, na katerem bi nabirali nove kontakte, ampak skupnost, v kateri se člani redno spoznavajo, gradijo zaupanje in si pomagajo pri iskanju poslovnih priložnosti.

    Jernej Pirc: »Globalna mreža deluje zato, ker je zgrajena na lokalnem zaupanju.«

    BNI namreč najprej ustvarja lokalno skupino, prek katere članica postane del širše slovenske, regionalne in globalne poslovne mreže. Toda takšno širjenje povezav deluje šele, ko se zaupanje najprej zgradi v manjši skupini, kjer članice dovolj dobro poznajo delo druga druge.

    Pomemben del sistema je tudi pravilo, da je v posamezni skupini BNI za določeno dejavnost prostor le za eno članico. Članice tako znotraj skupine ne tekmujejo z neposredno konkurenco za iste stranke, ampak se lahko osredotočijo na to, da dobro predstavijo sebe in svoj posel, spoznajo delo drugih ter razumejo, kakšne stranke in povezave iščejo.

    Skupina BNI Zvezde povezuje podjetnice iz različnih panog

    BNI pri podjetnicah poudarja pomen vidnosti, povezovanja in skupnosti, v kateri lahko njihovo znanje prek zaupanja in priporočil pride do novih strank. Na javnem odprtju skupine BNI Zvezde bosta med drugim sodelovali tudi podjetnici Urška Kovič, lastnica salona Fortisspa, in Urša Veit Burja, solastnica avtomobilskega centra Veit Team Domžale.

    Čeprav prihajata iz zelo različnih panog, obe poudarjata pomen kakovostno opravljenega dela, zaupanja in priporočil, ki lahko iz dobrih izkušenj strank prerastejo v nove poslovne priložnosti.

    Urška Kovič, lastnica salona Fortisspa  FOTO: BNI Adria
    Urška Kovič, lastnica salona Fortisspa  FOTO: BNI Adria

    Urška Kovič je dolgo verjela, da bodo kakovost storitev, dobro delo in zadovoljne stranke govorili sami zase. Izkušnje pa so ji pokazale, da mora podjetnica svojo vrednost znati tudi jasno predstaviti.

    Urška Kovič: »Vidnost ne pomeni, da moramo biti najglasnejši. Pomeni, da znamo jasno povedati, kdo smo, kaj delamo in predvsem kakšno vrednost prinašamo svojim strankam.«

    Poslovnega povezovanja pa kljub temu ne razume le kot priložnost, da predstavi sebe, ampak tudi kot način, da drugi bolje spoznajo njeno delo in ga znajo umestiti v pravi trenutek. Včasih namreč nova stranka ne pride zato, ker je videla oglas, ampak zato, ker se je nekdo med pogovorom spomnil prav na njen salon.

    Pri tem poudarja tudi, da povezovanje med podjetnicami ne pomeni izgube lastne edinstvenosti ali tekmovanja za isti prostor. Nasprotno, izmenjava izkušenj, priporočil in kontaktov lahko vsaki od njih odpre poti do ljudi, do katerih bi sama težje prišla.

    Urša Veit Burja deluje v panogi, kjer imajo zaupanje, odzivnost in dolgoročen odnos s stranko še posebej veliko težo. Nakup avtomobila je za večino ljudi ena večjih finančnih odločitev, zato pri njih odnos s stranko ni zaključen z nakupom ali opravljenim servisom, temveč se prav takrat šele zares začne.

    Po njenem mnenju poznanstva podjetju lahko odprejo vrata do nove stranke, vendar morajo biti nato podprta z dobro izvedbo, strokovnostjo in odnosom. Zaupanje, ki ga nekdo prenese s priporočilom, mora podjetje nato upravičiti z lastnim delom.

    Urša Veit Burja, solastnica avtomobilskega centra Veit Team Domžale FOTO: BNI Adria
    Urša Veit Burja, solastnica avtomobilskega centra Veit Team Domžale FOTO: BNI Adria

    Urša Veit Burja: »Priporočilo nam odpira vrata, ključ do dolgoročnega odnosa pa je naša izvedba.«

    Prav zato kakovostno poslovno mrežo razume kot okolje, v katerem drugi podjetniki ne spoznajo le ponudbe podjetja, ampak tudi način njegovega dela in vrednote, ki stojijo za njim. V dejavnosti, kjer je zaupanje eden od ključnih razlogov za odločitev, lahko takšna povezava pomeni veliko več kot zgolj posredovan kontakt.

    Tri podjetnice bodo skrbele, da povezovanje ne ostane le pri besedah

    Pomembno vlogo pri tem, kakšna skupnost bodo postale BNI Zvezde, bo imela tudi njihova vodstvena ekipa. Sestavljajo jo predsednica Saša Eminić Cimperman, podpredsednica Lidija Kobe in blagajničarka Vesna Hostnik. Vsaka prihaja iz drugega poslovnega okolja, zato v skupino prinašajo različne izkušnje in poglede, njihov skupen cilj pa je, da povezovanje med članicami ne ostane le pri prijetnih srečanjih, ampak se pokaže tudi v zaupanju, priporočilih in konkretnih poslovnih priložnostih.

    Predsednica Saša Eminić Cimperman iz dolgoletnega vodenja Plesne šole Miki v skupino prinaša predvsem izkušnje z grajenjem povezane ekipe. Pri tem poudarja disciplino, vztrajnost, zaupanje in sodelovanje, BNI Zvezde pa želi razvijati kot skupino aktivnih, podpornih in ambicioznih podjetnic, ki znajo dobre odnose povezati tudi s konkretnimi poslovnimi cilji.

    Saša Eminić Cimperman, plesna šola Miki FOTO: BNI Adria
    Saša Eminić Cimperman, plesna šola Miki FOTO: BNI Adria

    Saša Eminić Cimperman: »V skupini Zvezde želim graditi kulturo, v kateri bomo povezane in podporne, razumele, kaj vsaka od nas potrebuje, a hkrati konkretne in poslovno usmerjene.«

    Podpredsednica Lidija Kobe kot odvetnica v ospredje postavlja še en pomemben vidik priporočila, to je odgovornost tistega, ki ga poda. Članice se zato ne bodo spoznavale le po tem, kaj ponujajo, ampak tudi po načinu razmišljanja, reševanja izzivov in delu s strankami.

    Lidija Kobe, odvetnica FOTO: BNI Adria
    Lidija Kobe, odvetnica FOTO: BNI Adria

    Lidija Kobe: »Ne priporočaš zgolj strokovnjaka določenega področja, temveč predvsem človeka, ki si ga imel priložnost zares spoznati. «

    Blagajničarka Vesna Hostnik, ki se ukvarja s stilom in osebno prezenco, pomen prepoznavnosti povezuje predvsem s tem, kako dobro se članice med seboj poznajo. Prav osebna srečanja jim omogočajo, da se poslušajo, razumejo delo ena druge in lažje prepoznajo poslovne priložnosti, pri katerih lahko članico priporočijo naprej.

    Vesna Hostnik, blagajničarka FOTO: BNI Adria
    Vesna Hostnik, blagajničarka FOTO: BNI Adria

    Vesna Hostnik: »Z jasnimi dogovori, profesionalnostjo in doslednim delovanjem ustvarjamo zaupanje, zaradi katerega naše ime pomeni kakovost, naša priporočila pa imajo težo.«

    Pri tem ne ostajajo le pri spoznavanju, saj sistem vključuje tudi povratne informacije, spremljanje rezultatov in učenje, kako čim bolj konkretno predstaviti, kakšne stranke in poslovne povezave posamezna članica išče.

    BNI Zvezde tako ne želijo biti le prostor za izmenjavo kontaktov, ampak skupnost podjetnic, ki se med seboj poznajo dovolj dobro, da lahko postanejo poslovne zaveznice. Vsaka v skupino prinaša svoje znanje, izkušnje in mrežo, skupni cilj pa je, da se podpora med članicami pokaže tudi v konkretnih priporočilih, novih povezavah in poslovnih priložnostih.

    Podjetnice, ki želite spoznati nove poslovne povezave in preveriti, kako skupina deluje v praksi, lahko BNI Zvezde obiščete 20. oktobra 2026 na GZS. Obisk javnega odprtja je priložnost, da spoznate članice ter način delovanja skupine in preverite, ali je za vašo dejavnost v skupini še odprt prostor.

    Spoznajte BNI Zvezde

    BNI Zvezde je nova podjetniška skupina za podjetnice, ki želijo svojo strokovnost, poslovne odnose in zaupanje pretvoriti v konkretno podjetniško rast.

    Otvoritveni dogodek skupine: 20. oktober 2026, GZS
    Za koga: za podjetnice, ki želijo nove, boljše stranke skozi priporočila
    Kaj boste doživeli: predstavitev članic skupine, poslovno mreženje, priložnost, da preverite, ali je vaša dejavnost v skupini še prosta in jo lahko zasedete prav vi

    Prijavite se na javno odprtje podjetniške skupine BNI Zvezde s klikom tukaj.

    Z obiskom v živo najlažje preverite, ali vam takšen način povezovanja ustreza, saj lahko osebno spoznate članice, začutite način delovanja skupine in na lastne oči vidite, kako se iz osebnih poznanstev razvijajo konkretne poslovne povezave.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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    Bolečine v trebuhu so bile šele začetek

    Specialistični pregled pogosto ne prinese vseh odgovorov, saj so za diagnozo lahko potrebne še dodatne preiskave.
    6. 10. 2026 | 10:13
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    Dogajanje pod ulicami Gornje in avstrijske Radgone

    Voda, nosilka življenja, ima pestro in pisano zgodbo, ki jo lahko skozi večerni sprehod pobližje spoznate.
    8. 10. 2026 | 14:23
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    KAKOVOST

    Slovensko podjetje s svojim izdelkom v najzahtevnejše razmere (video)

    Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
    8. 10. 2026 | 13:18
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    Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

    Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
    Promo Delo 1. 10. 2026 | 15:06
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    Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

    Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
    Promo Delo 7. 10. 2026 | 11:40
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    Kupujete avto? Poglejte, kaj zares šteje!

    Končna cena je pomembna, vendar lahko o dobri izbiri odločajo tudi dejavniki, na katere ob nakupu pogosto pozabimo.
    8. 10. 2026 | 11:19
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