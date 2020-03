FOTO:Kaj je dosegla Klara Zetkin

Sto deset let mineva, odkar je nemška revolucionarka in aktivistka Klara Zetkin na drugi mednarodni konferenci socialističnih žensk predlagala, da bi izbrali dan, ki bi bil namenjen delovnim ženam. Pobuda je sčasoma prerasla v mednarodni dan žena, a več kot stoletje pozneje se zdi, da na ta dan resen pogovor o pravicah in enakopravnosti žensk pogosto zasenčijo razprave o tem, koliko cvetja, bombonier in drugih pozornosti so prodali trgovci. Zamisel Klare Zetkin (1857−1933) ni bila stvar trenutnega navdiha, kakor je že ob stoletnici v Delu opozorila sociologinja Maca Jogan, ampak nadgradnja večletnega organiziranega boja ...