Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

Hallux valgus ali pogovorno tudi bunion je ena najpogostejših deformacij sprednjega dela stopala. Raziskave kažejo, da prizadene približno 23 % odraslih, pri čemer so ženske zaradi nošenja ozke in visoke obutve še posebej dovzetne. Pojavnost se sicer povečuje tudi s starostjo pri obeh spolih, pri starejših od 65 let je prevalenca že več kot 35-%. Poleg obutve pomembno vlogo igrata tudi genetika in dedne značilnosti oblike stopala.

Deformacija na začetku morda ne povzroča posebnih težav, vendar pa strokovnjaki opozarjajo, da lahko nezdravljeni hallux valgus povzroči tudi sekundarne težave, kot so kronična bolečina, artritis sklepa palca in motnje pri hoji. Prav zato je zgodnje ukrepanje nujno. S strokovno pomočjo je mogoče upočasniti napredovanje sprememb in ohraniti polno funkcionalnost stopala.

Hallux valgus ni zgolj estetska nepravilnost

Zmotno je prepričanje, da gre pri halluxu valgusu zgolj za estetsko nepravilnost. Strokovnjaki poudarjajo, da ta deformacija pomembno vpliva na biomehaniko stopala in lahko povzroči spremenjen vzorec hoje ter slabo vpliva na kolena, kolke in ledveno hrbtenico. Pogosteje pa se lahko pojavljajo tudi kurja očesa, boleči žulji in deformacije sosednjih prstov.

Čeprav se stanje razvija počasi, je pravočasno ukrepanje tisto, ki lahko bistveno zmanjša tveganje za napredovanje in pomaga ohraniti stopalo polno funkcionalno. To se običajno doseže z nošenjem pravilne obutve, fizioterapijo in programom korektivnih vaj. Le pri hujših oblikah je včasih potrebna kirurška korekcija.

Kako se razvija hallux valgus?

Težava se sčasoma poglablja in postaja vse izrazitejša, strokovnjaki deformacijo delijo v tri glavne stopnje, ki se med seboj razlikujejo glede na raven odklona prsta, izrazitost spremembe in prisotne simptome:

Blaga stopnja : odklon palca je majhen, kostna izboklina komaj vidna, težave pa so predvsem estetske. Bolečina se pojavi le po dolgotrajni hoji ali zaradi nošenja tesnih čevljev. Poudariti je treba, da je zdravljenje najuspešnejše prav v tej fazi.

: odklon palca je majhen, kostna izboklina komaj vidna, težave pa so predvsem estetske. Bolečina se pojavi le po dolgotrajni hoji ali zaradi nošenja tesnih čevljev. Poudariti je treba, da je zdravljenje najuspešnejše prav v tej fazi. Zmerna stopnja: deformacija postane izrazitejša, izboklina bolj opazna, mehka tkiva se pogosteje vnamejo in težje najdemo pravo obutev. Obremenitve in pritiski bolečino okrepijo, včasih se pojavijo tudi žulji in začetne spremembe na sosednjih prstih.

deformacija postane izrazitejša, izboklina bolj opazna, mehka tkiva se pogosteje vnamejo in težje najdemo pravo obutev. Obremenitve in pritiski bolečino okrepijo, včasih se pojavijo tudi žulji in začetne spremembe na sosednjih prstih. Napredovala stopnja: kot odklona preseže običajne mejne vrednosti, sklep postane tog in boleč (lahko tudi v mirovanju). Pogosto se razvije artroza metatarzofalangealnega sklepa, deformacije drugih prstov (npr. kladivast prst) in kronične bolečine v sprednjem delu stopala. V tej fazi je konservativno zdravljenje običajno premalo učinkovito, zato se specialist lahko odloči tudi za operacijo.

Poznavanje stopenj deformacije je bistveno pri načrtovanju zdravljenja. Pri začetnih oblikah, ki so praviloma bolj pogoste, se tako terapija osredotoča predvsem na prilagoditev obutve, uporabo individualnih ortoz, ciljno usmerjene vaje za krepitev mišic stopal in fizioterapevtske pristope, ki izboljšajo gibljivost in zmanjšajo vnetje.

Vzroki za nastanek hallux valgusa

Deformacija hallux valgus nastane zaradi kompleksne kombinacije genetskih predispozicij in zunanjih obremenitev ter pritiskov na stopalo. Vzroki za nastanek so tako predvsem dedne posebnosti v anatomiji stopala (kot na primer oblika loka stopala, razmerje med dolžino in širino stopala ipd.). A na razvoj deformacije močno vpliva tudi obutev, ki jo nosimo.

FOTO: Medicofit

Dolgotrajno nošenje neprimernih čevljev, predvsem takšnih, ki pritiskajo na sprednji del stopala, namreč pomeni obremenitev, zato se palec postopoma pomika proti drugim prstom, kar povzroči premik kostnih struktur in vpliva na mehka tkiva. Pri tem velja poudariti, da so še posebej problematične visoke pete, saj dvig pete poveča pritisk na sprednji del stopala ter spremeni delovanje mišic in kit, ki skrbijo za stabilnost stopala.

K nastanku hallux valgusa lahko prispevajo tudi nekatere sistemske bolezni, kot sta lupus in protin, ki prizadenejo vezivno tkivo in sklepe. Tovrstna vnetja in spremembe namreč zmanjšajo elastičnost tkiv, pospešujejo degenerativne procese in slabijo sposobnost prenašanja obremenitev.

Kako prepoznati hallux valgus?

Prvi znaki hallux valgusa so pogosto neopazni, razvijajo se počasi. Ob notranjem robu stopala se najprej začne pojavljati občutek napetosti, ki se ob daljši hoji ali po stoječem delu stopnjuje. Sčasoma se oblikuje kostna zadebelitev, ki postane občutljiva na dotik, lahko tudi oteče.

V začetni fazi se bolečina pojavlja predvsem ob pritisku (na primer, ko imamo obute ožje čevlje), pozneje pa lahko postane stalna in se pojavlja tudi v mirovanju. Nelagodje je praviloma bolj izrazito ob koncu dneva, po obremenitvi.

Ko stanje napreduje, se lahko prenese tudi na druge prste, to pomeni, da se začnejo dvigovati ali čezmerno ukrivljati, kar vodi v nastanek kladivaste oblike. Posledično se spremeni porazdelitev teže v sprednjem delu stopala, kar povzroča še dodatne bolečine in mehanske obremenitve.

Veliko posameznikov začne sčasoma, zaradi prilagoditve na bolečino, opažati tudi spremembe pri načinu hoje. Vse te spremembe skupaj ustvarijo začaran krog bolečine in težav, ki brez ustrezne strokovne obravnave le še poslabšujejo stanje.

Kako si lahko pomagamo in kako zdravimo hallux valgus?

Izbira načina zdravljenja hallux valgusa je odvisna od resnosti deformacije in intenzivnosti bolečine. Pri začetnih in zmernih oblikah je poudarek na konservativnih metodah, katerih cilj je ublažiti simptome in upočasniti napredovanje sprememb. Ključni ukrep je prilagoditev obutve, to pomeni, da nosimo udobnejše čevlje s širšim sprednjim delom, ki omogočajo več udobja in zmanjšajo mehanski pritisk na notranji rob sklepa. Pomemben del rehabilitacije so tudi individualno izdelane ortoze, ki prerazporedijo obremenitev in s tem tudi prizadeto področje.

FOTO: Medicofit

V rehabilitacijski program praviloma vključimo še vaje za krepitev moči stopala in gležnja, raztezanje napetih struktur in različne oblike tapinga, ki zagotavljajo dodatno oporo sklepu in izboljšajo njegovo funkcionalnost. Fizioterapija je pri tem nepogrešljiva, saj z vajami in manualnimi tehnikami poveča gibljivost in izboljša stabilnost. Poleg tega posamezniki pod strokovnim vodstvom pridobijo znanje, ki jim omogoča redno izvajanje vaj tudi doma.

Vendar pa, če deformacija toliko napreduje, da postane bolečina stalna ali je sklep že prizadet zaradi artroze, pride v poštev le kirurški poseg. Običajno to pomeni preoblikovanje kosti in korekcija mehkih tkiv z namenom vzpostaviti pravilnejšo os palca in zmanjšati bolečino.

Tudi po operaciji je sicer priporočljiva fizioterapevtska obravnava, ki poteka v več fazah: zaščita in razbremenitev operiranega stopala, nato manualne tehnike za zmanjšanje togosti, postopna mobilizacija in na koncu krepitev mišic. V zaključni fazi se posameznik znova uči tudi pravilnega vzorca hoje.

Fizioterapevtsko zdravljenje hallux valgusa v klinki Medicofit

Obravnava hallux valgusa v kliniki Medicofit se vedno začne z natančno diagnostiko. Pravilna ocena stanja je namreč temelj za učinkovito terapijo. Osnovni korak je analiza rentgenskih posnetkov, s katerimi fizioterapevt določi kot odklona palca in natančno oceni stanje sklepa. Temu sledi celovita biomehanska analiza, ki zajema oceno vzorca hoje, stabilnosti gležnja, poravnanosti kolen in medenice ter splošne telesne drže. Na ta način specialist fizioterapevt lahko prepozna tudi širše kompenzacijske vzorce, ki lahko obremenjujejo druge dele telesa in pospešijo napredovanje težave.

FOTO: Medicofit

Ključen del rehabilitacije so tudi individualno oblikovani programi, pri katerih terapevti načrtujejo potek vaj in terapij glede na stanje pacienta in njegovo odzivnost. Program zdravljenja tako običajno vključuje ciljno usmerjene vaje za krepitev mišic stopala in spodnjega dela noge, ki zagotavljajo večjo stabilnost sklepa in zmanjšujejo mehanski stres.

Pristop klinike Medicofit temelji na strokovnem znanju, sodobni diagnostični opremi in individualno oblikovanem programu zdravljenja. Pomemben del obravnave je tudi izobraževanje pacienta o naravi težave in strategijah za njeno obvladovanje. Takšen pristop pacientu ponudi konkretna orodja in znanja za aktivno sodelovanje v procesu okrevanja. Praviloma so vključene najsodobnejše instrumentalne metode, kot je visokotonska elektroterapija HiTop za zmanjšanje bolečine in vnetja, ter različne raztezne in krepilne vaje. V primeru operativnega posega pa se po njem uporabljajo še manualna terapija in druge metode, ki pomagajo pri lajšanju otekline in pospešijo celjenje. Cilj fizioterapevtske obravnave je zmanjšati bolečino, upočasniti napredovanje sprememb in izboljšati funkcionalnost stopala, kar dolgoročno omogoča lažje, bolj stabilno in neboleče gibanje.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja hallux valgusa 71-letni upokojenec Andrej, je obiskal kliniko Medicofit zaradi vse bolj intenzivnih bolečin v palcu leve noge. Težave so se pojavljale več let, v zadnjem času pa so se bolečine še dodatno stopnjevale pri hoji in so močno vplivale na vsakodnevne aktivnosti. Poleg bolečine je gospod opažal tudi težave z ravnotežjem. Klinični pregled pri specialistu fizioterapije je pokazal manjši odklon palca leve noge in zmerno zadebelitev sklepa. Področje je bilo prav tako izredno občutljivo na pritisk. Gibljivost palca je bila zmanjšana tako v smeri ekstenzije kot fleksije, obremenilna kapaciteta stopala pa omejena. Na podlagi klinične slike je bilo zastavljeno 18-tedensko fizioterapevtsko zdravljenje, ki je v uvodni fazi obsegalo uporabo širokega spektra fizikalnih agensov – TECAR terapije, visokoenergijskega laserja ter terapije z udarnimi valovi. Komplementarno so se izvajale tudi specialne manualne tehnike. Postopoma je vse pomembnejšo vlogo prevzemala individualno prilagojena terapevtska vadba, usmerjena v izboljšanje stabilnosti in vzorca hoje. Ob koncu zdravljenja je gospod Andrej poročal o odsotnosti bolečin, izboljšanem ravnotežju in izrazito zmanjšanem nelagodju ob hoji.

FOTO: Medicofit

Hallux valgus zahteva celostno obravnavo

Hallux valgus je težava, ki zahteva celostno in pravočasno obravnavo. S strokovno diagnostiko, individualnim programom vaj in ustrezno podporo stopalu lahko učinkovito zmanjšamo bolečino, upočasnimo napredovanje deformacije in ohranimo naravno gibljivost ter stabilnost pri vsakodnevnih obremenitvah.

S celostnim pristopom klinika Medicofit zagotavlja, da zdravljenje hallux valgusa ni usmerjeno zgolj v odpravo simptomov, temveč tudi v dolgoročno ohranjanje funkcionalnosti in kakovostnega gibanja.

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit