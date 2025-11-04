  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    FOTO: Medicofit
    Galerija
    FOTO: Medicofit
    Promo Delo
    4. 11. 2025 | 08:47
    12:29
    A+A-

    Hallux valgus ali pogovorno tudi bunion je ena najpogostejših deformacij sprednjega dela stopala. Raziskave kažejo, da prizadene približno 23 % odraslih, pri čemer so ženske zaradi nošenja ozke in visoke obutve še posebej dovzetne. Pojavnost se sicer povečuje tudi s starostjo pri obeh spolih, pri starejših od 65 let je prevalenca že več kot 35-%. Poleg obutve pomembno vlogo igrata tudi genetika in dedne značilnosti oblike stopala.

    Deformacija na začetku morda ne povzroča posebnih težav, vendar pa strokovnjaki opozarjajo, da lahko nezdravljeni hallux valgus povzroči tudi sekundarne težave, kot so kronična bolečina, artritis sklepa palca in motnje pri hoji. Prav zato je zgodnje ukrepanje nujno. S strokovno pomočjo je mogoče upočasniti napredovanje sprememb in ohraniti polno funkcionalnost stopala.

    Hallux valgus ni zgolj estetska nepravilnost

    Zmotno je prepričanje, da gre pri halluxu valgusu zgolj za estetsko nepravilnost. Strokovnjaki poudarjajo, da ta deformacija pomembno vpliva na biomehaniko stopala in lahko povzroči spremenjen vzorec hoje ter slabo vpliva na kolena, kolke in ledveno hrbtenico. Pogosteje pa se lahko pojavljajo tudi kurja očesa, boleči žulji in deformacije sosednjih prstov.

    Čeprav se stanje razvija počasi, je pravočasno ukrepanje tisto, ki lahko bistveno zmanjša tveganje za napredovanje in pomaga ohraniti stopalo polno funkcionalno. To se običajno doseže z nošenjem pravilne obutve, fizioterapijo in programom korektivnih vaj. Le pri hujših oblikah je včasih potrebna kirurška korekcija.

    Naročite se na diagnostično terapijo za hallux valgus v kliniki Medicofit.

    Kako se razvija hallux valgus?

    Težava se sčasoma poglablja in postaja vse izrazitejša, strokovnjaki deformacijo delijo v tri glavne stopnje, ki se med seboj razlikujejo glede na raven odklona prsta, izrazitost spremembe in prisotne simptome:

    • Blaga stopnja: odklon palca je majhen, kostna izboklina komaj vidna, težave pa so predvsem estetske. Bolečina se pojavi le po dolgotrajni hoji ali zaradi nošenja tesnih čevljev. Poudariti je treba, da je zdravljenje najuspešnejše prav v tej fazi.
    • Zmerna stopnja: deformacija postane izrazitejša, izboklina bolj opazna, mehka tkiva se pogosteje vnamejo in težje najdemo pravo obutev. Obremenitve in pritiski bolečino okrepijo, včasih se pojavijo tudi žulji in začetne spremembe na sosednjih prstih.
    • Napredovala stopnja: kot odklona preseže običajne mejne vrednosti, sklep postane tog in boleč (lahko tudi v mirovanju). Pogosto se razvije artroza metatarzofalangealnega sklepa, deformacije drugih prstov (npr. kladivast prst) in kronične bolečine v sprednjem delu stopala. V tej fazi je konservativno zdravljenje običajno premalo učinkovito, zato se specialist lahko odloči tudi za operacijo.

    Poznavanje stopenj deformacije je bistveno pri načrtovanju zdravljenja. Pri začetnih oblikah, ki so praviloma bolj pogoste, se tako terapija osredotoča predvsem na prilagoditev obutve, uporabo individualnih ortoz, ciljno usmerjene vaje za krepitev mišic stopal in fizioterapevtske pristope, ki izboljšajo gibljivost in zmanjšajo vnetje.

    Vzroki za nastanek hallux valgusa

    Deformacija hallux valgus nastane zaradi kompleksne kombinacije genetskih predispozicij in zunanjih obremenitev ter pritiskov na stopalo. Vzroki za nastanek so tako predvsem dedne posebnosti v anatomiji stopala (kot na primer oblika loka stopala, razmerje med dolžino in širino stopala ipd.). A na razvoj deformacije močno vpliva tudi obutev, ki jo nosimo.

    FOTO: Medicofit
    FOTO: Medicofit

    Dolgotrajno nošenje neprimernih čevljev, predvsem takšnih, ki pritiskajo na sprednji del stopala, namreč pomeni obremenitev, zato se palec postopoma pomika proti drugim prstom, kar povzroči premik kostnih struktur in vpliva na mehka tkiva. Pri tem velja poudariti, da so še posebej problematične visoke pete, saj dvig pete poveča pritisk na sprednji del stopala ter spremeni delovanje mišic in kit, ki skrbijo za stabilnost stopala.

    K nastanku hallux valgusa lahko prispevajo tudi nekatere sistemske bolezni, kot sta lupus in protin, ki prizadenejo vezivno tkivo in sklepe. Tovrstna vnetja in spremembe namreč zmanjšajo elastičnost tkiv, pospešujejo degenerativne procese in slabijo sposobnost prenašanja obremenitev.

    Imate hallux valgus? Naročite se na diagnostično terapijo v kliniki Medicofit in začnite varno, strokovno zdravljenje čim prej.

    Kako prepoznati hallux valgus?

    Prvi znaki hallux valgusa so pogosto neopazni, razvijajo se počasi. Ob notranjem robu stopala se najprej začne pojavljati občutek napetosti, ki se ob daljši hoji ali po stoječem delu stopnjuje. Sčasoma se oblikuje kostna zadebelitev, ki postane občutljiva na dotik, lahko tudi oteče.

    V začetni fazi se bolečina pojavlja predvsem ob pritisku (na primer, ko imamo obute ožje čevlje), pozneje pa lahko postane stalna in se pojavlja tudi v mirovanju. Nelagodje je praviloma bolj izrazito ob koncu dneva, po obremenitvi.

    Ko stanje napreduje, se lahko prenese tudi na druge prste, to pomeni, da se začnejo dvigovati ali čezmerno ukrivljati, kar vodi v nastanek kladivaste oblike. Posledično se spremeni porazdelitev teže v sprednjem delu stopala, kar povzroča še dodatne bolečine in mehanske obremenitve.

    Veliko posameznikov začne sčasoma, zaradi prilagoditve na bolečino, opažati tudi spremembe pri načinu hoje. Vse te spremembe skupaj ustvarijo začaran krog bolečine in težav, ki brez ustrezne strokovne obravnave le še poslabšujejo stanje.

    Kako si lahko pomagamo in kako zdravimo hallux valgus?

    Izbira načina zdravljenja hallux valgusa je odvisna od resnosti deformacije in intenzivnosti bolečine. Pri začetnih in zmernih oblikah je poudarek na konservativnih metodah, katerih cilj je ublažiti simptome in upočasniti napredovanje sprememb. Ključni ukrep je prilagoditev obutve, to pomeni, da nosimo udobnejše čevlje s širšim sprednjim delom, ki omogočajo več udobja in zmanjšajo mehanski pritisk na notranji rob sklepa. Pomemben del rehabilitacije so tudi individualno izdelane ortoze, ki prerazporedijo obremenitev in s tem tudi prizadeto področje.

    FOTO: Medicofit
    FOTO: Medicofit

    V rehabilitacijski program praviloma vključimo še vaje za krepitev moči stopala in gležnja, raztezanje napetih struktur in različne oblike tapinga, ki zagotavljajo dodatno oporo sklepu in izboljšajo njegovo funkcionalnost. Fizioterapija je pri tem nepogrešljiva, saj z vajami in manualnimi tehnikami poveča gibljivost in izboljša stabilnost. Poleg tega posamezniki pod strokovnim vodstvom pridobijo znanje, ki jim omogoča redno izvajanje vaj tudi doma.

    Vendar pa, če deformacija toliko napreduje, da postane bolečina stalna ali je sklep že prizadet zaradi artroze, pride v poštev le kirurški poseg. Običajno to pomeni preoblikovanje kosti in korekcija mehkih tkiv z namenom vzpostaviti pravilnejšo os palca in zmanjšati bolečino.

    Tudi po operaciji je sicer priporočljiva fizioterapevtska obravnava, ki poteka v več fazah: zaščita in razbremenitev operiranega stopala, nato manualne tehnike za zmanjšanje togosti, postopna mobilizacija in na koncu krepitev mišic. V zaključni fazi se posameznik znova uči tudi pravilnega vzorca hoje.

    Fizioterapevtsko zdravljenje hallux valgusa v klinki Medicofit

    Obravnava hallux valgusa v kliniki Medicofit se vedno začne z natančno diagnostiko. Pravilna ocena stanja je namreč temelj za učinkovito terapijo. Osnovni korak je analiza rentgenskih posnetkov, s katerimi fizioterapevt določi kot odklona palca in natančno oceni stanje sklepa. Temu sledi celovita biomehanska analiza, ki zajema oceno vzorca hoje, stabilnosti gležnja, poravnanosti kolen in medenice ter splošne telesne drže. Na ta način specialist fizioterapevt lahko prepozna tudi širše kompenzacijske vzorce, ki lahko obremenjujejo druge dele telesa in pospešijo napredovanje težave.

    FOTO: Medicofit
    FOTO: Medicofit

    Ključen del rehabilitacije so tudi individualno oblikovani programi, pri katerih terapevti načrtujejo potek vaj in terapij glede na stanje pacienta in njegovo odzivnost. Program zdravljenja tako običajno vključuje ciljno usmerjene vaje za krepitev mišic stopala in spodnjega dela noge, ki zagotavljajo večjo stabilnost sklepa in zmanjšujejo mehanski stres.

    Pristop klinike Medicofit temelji na strokovnem znanju, sodobni diagnostični opremi in individualno oblikovanem programu zdravljenja. Pomemben del obravnave je tudi izobraževanje pacienta o naravi težave in strategijah za njeno obvladovanje. Takšen pristop pacientu ponudi konkretna orodja in znanja za aktivno sodelovanje v procesu okrevanja.

    Praviloma so vključene najsodobnejše instrumentalne metode, kot je visokotonska elektroterapija HiTop za zmanjšanje bolečine in vnetja, ter različne raztezne in krepilne vaje. V primeru operativnega posega pa se po njem uporabljajo še manualna terapija in druge metode, ki pomagajo pri lajšanju otekline in pospešijo celjenje.

    Cilj fizioterapevtske obravnave je zmanjšati bolečino, upočasniti napredovanje sprememb in izboljšati funkcionalnost stopala, kar dolgoročno omogoča lažje, bolj stabilno in neboleče gibanje.

    Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja hallux valgusa

    71-letni upokojenec Andrej, je obiskal kliniko Medicofit zaradi vse bolj intenzivnih bolečin v palcu leve noge. Težave so se pojavljale več let, v zadnjem času pa so se bolečine še dodatno stopnjevale pri hoji in so močno vplivale na vsakodnevne aktivnosti. Poleg bolečine je gospod opažal tudi težave z ravnotežjem.

    Klinični pregled pri specialistu fizioterapije je pokazal manjši odklon palca leve noge in zmerno zadebelitev sklepa. Področje je bilo prav tako izredno občutljivo na pritisk. Gibljivost palca je bila zmanjšana tako v smeri ekstenzije kot fleksije, obremenilna kapaciteta stopala pa omejena.

    Na podlagi klinične slike je bilo zastavljeno 18-tedensko fizioterapevtsko zdravljenje, ki je v uvodni fazi obsegalo uporabo širokega spektra fizikalnih agensov – TECAR terapije, visokoenergijskega laserja ter terapije z udarnimi valovi. Komplementarno so se izvajale tudi specialne manualne tehnike. Postopoma je vse pomembnejšo vlogo prevzemala individualno prilagojena terapevtska vadba, usmerjena v izboljšanje stabilnosti in vzorca hoje.

    Ob koncu zdravljenja je gospod Andrej poročal o odsotnosti bolečin, izboljšanem ravnotežju in izrazito zmanjšanem nelagodju ob hoji.

    FOTO: Medicofit
    FOTO: Medicofit

    Hallux valgus zahteva celostno obravnavo

    Hallux valgus je težava, ki zahteva celostno in pravočasno obravnavo. S strokovno diagnostiko, individualnim programom vaj in ustrezno podporo stopalu lahko učinkovito zmanjšamo bolečino, upočasnimo napredovanje deformacije in ohranimo naravno gibljivost ter stabilnost pri vsakodnevnih obremenitvah.

    S celostnim pristopom klinika Medicofit zagotavlja, da zdravljenje hallux valgusa ni usmerjeno zgolj v odpravo simptomov, temveč tudi v dolgoročno ohranjanje funkcionalnosti in kakovostnega gibanja.

    Naročite se na diagnostično terapijo za hallux valgus v kliniki Medicofit.

    Naročnik oglasne vsebine je Medicofit

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Po sledeh denarja

    Koliko milijonov evrov je že šlo za romsko problematiko?

    Pogledali smo, koliko so prejele občine in koliko različna romska društva.
    Pija Kapitanovič 3. 11. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pismo bralcev

    Aleša Primca lahko z vso pravico označim za sadista

    Nisem privoščljiv, še manj sadist, vendar bi tokrat privoščil Primcu in vsem njegovim somišljenikom en dan trpljenja, kot je morala trpeti Vesna Prijatelj.
    1. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JAVNI RAZPIS

    Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si mesto na enem najprestižnejših poslovnih dogodkov v Sloveniji

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več

    Več iz teme

    Medicofitfizioterapijarehabilitacijastopalakineziologijahallux valgus
    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Amazon Web Services in OpenAI

    Bezos čez noč zaslužil več kot osem milijard evrov

    Amazon Web Services in OpenAI sta sklenila 34 milijardni posel, zaradi česar je poskočila vrednost Amazonovih delnic.
    4. 11. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Kako delati tako, kot ustvarjajo umetniki?

    Knjiga o tem, kako spet najti ljubezen do svojega poklica, kako se izogniti izgorelosti in dosegati cilje
    4. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Draga televizija, koliko delov ima Takšno je življenje in kje ste jo snemali?

    Bralce zanima, kje na Gorenjskem so snemali novo serijo na TVS, zakaj je 2. sezona serije Na razpotju dobila slabši termin, in si želijo spet gledalti Miami Vice.
    4. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    V gosteh

    ACH Volley danes v boju za ligo prvakov proti Dinamu iz Bukarešte

    Ljubljančani so neporaženi na zadnjih šestnajstih tekmah, a nikakor ne gre podcenjevati romunske ekipe, ki je v prvem krogu nadigrala Strumico.
    4. 11. 2025 | 09:55
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Torino

    Novak Đoković kot sedmi potrdil nastop na finalu sezone

    Srbski as je na sklepnem turnirju ATP zmagal rekordnih sedemkrat, pokal pa je nazadnje dvignil leta 2023.
    4. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Draga televizija, koliko delov ima Takšno je življenje in kje ste jo snemali?

    Bralce zanima, kje na Gorenjskem so snemali novo serijo na TVS, zakaj je 2. sezona serije Na razpotju dobila slabši termin, in si želijo spet gledalti Miami Vice.
    4. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    V gosteh

    ACH Volley danes v boju za ligo prvakov proti Dinamu iz Bukarešte

    Ljubljančani so neporaženi na zadnjih šestnajstih tekmah, a nikakor ne gre podcenjevati romunske ekipe, ki je v prvem krogu nadigrala Strumico.
    4. 11. 2025 | 09:55
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Torino

    Novak Đoković kot sedmi potrdil nastop na finalu sezone

    Srbski as je na sklepnem turnirju ATP zmagal rekordnih sedemkrat, pokal pa je nazadnje dvignil leta 2023.
    4. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si mesto na enem najprestižnejših poslovnih dogodkov v Sloveniji

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PROJEKT

    Bo v treh letih konec napadov?

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Slovenija med varnejšimi državami EU

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo