Kaj je izbral Blaž Švab?

Ob besedi ogrevanje še vedno največkrat dobimo asociacijo na zamudno pripravljanje in skladiščenje drv, skrb za pravočasno in zadostno naročanje kurilnega olja ter peletov, čiščenje dimnika pred kurilno sezono …

Ko beseda nanese na ogrevanje, mnogi še vedno pomislijo na vse delo, ki jih čaka, da bodo v hladnih zimskih dneh lahko uživali v toplini doma. V resnici pa to že dolgo ni tako. Toplotna črpalka pri hiši je danes skorajda že čisto samoumevna in je prva izbira novogradenj ter vse pogostejša izbira pri renovacijah. Pri toplotni črpalki gresta ogrevanje in udobje z roko v roki, zato kompromisi niso več potrebni.

