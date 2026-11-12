Kaj je Katy Perry vedela o nekdanjem možu Russllu Brandu?

Britanski komik in igralec Russell Brand je bil 9. novembra obsojen na deset let in šest mesecev zapora zaradi posilstva in treh spolnih napadov na štiri ženske. Porota ga je spoznala za krivega po štiritedenskem sojenju na londonskem okrožnem sodišču Southwark. Obsodba je znova obudila zanimanje za njegovo kratko, a odmevno zakonsko zvezo z ameriško glasbenico Katy Perry. Katy Perry (42) in Russell Brand (51) sta se prvič srečala med snemanjem komedije Get Him to the Greek (Superžur, 2010), v kateri je glasbenica nastopila v manjši vlogi (prizor je bil pozneje izrezan iz filma), Brand pa je igral enega od glavnih likov. Ona je bila takrat že slavna, s hitoma I Kissed a Girl in Hot n Cold je osvajala glasbene lestvice po svetu, Russell Brand pa je bil prav tako uveljavljen britanski komik ...