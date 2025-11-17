  • Delo mediji d.o.o.
    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    FOTO: Mcdonald's
    FOTO: Mcdonald's
    Promo Delo
    17. 11. 2025 | 08:52
    Imamo jih radi, celo obožujemo, a marsikdo hrano v McDonald'su kljub temu obravnava kot manj kakovostno. Ali je to upravičeno? V odgovor na razširjene predsodke je McDonald's v Sloveniji sprožil kampanjo, v kateri nas vabi, da pogledamo v »notranjost« njihove hrane. Da se sami informiramo o tem, kaj natančno je v njeni notranjosti.

    Najpomembnejše so sestavine

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Ko govorimo o hrani, je vse pomembno. Vse podrobnosti in faze, od pridelave do procesov priprave v restavraciji. V McDonald'su poudarjajo, da se kakovost začne pri izbiri pravega dobavitelja in nadaljuje z nadzorom vsakega koraka v verigi priprave hrane.

    Njihovo vodilo je preprosto: »Pri sestavinah ne sklepamo kompromisov.« V zadnjih letih je slovenska ekipa še okrepila prizadevanja za transparentnost in lokalna partnerstva. Na njihovi spletni strani Kaj je notri, šteje so objavljeni vsi glavni dobavitelji sestavin – od pekovskih izdelkov do mesa, mleka in zelenjave.

    Visoki standardi pridelave in reje

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    V podjetju pojasnjujejo, da sodelujejo izključno z dobavitelji, ki lahko zagotovijo izpolnjevanje njihovih standardov, ki so pogosto strožji od predpisanih v EU. Ravno zato v njihovi ponudbi ne boste našli, recimo, jajc iz baterijske ali talne reje. V slovenskih McDonald'sih vam postrežejo samo jajca iz kokošim prijazne proste reje. Goveje in piščančje meso pa zanje dobavlja ugledno podjetje Osi Food Solutions, ki spodbuja trajnostne prakse reje. Goveje meso za burgerje v slovenske restavracije McDonald's torej prihaja od strogo nadzorovanih rejcev iz regije, med partnerji, ki dobavljajo piščančje meso, pa je tudi Perutnina Ptuj.

    Od krompirja do kave – zgodbe preverjenih partnerjev

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Sestavine, ki jih McDonald's uporablja pri pripravi jedi, imajo jasen izvor in stroge standarde pridelave. Krompir prihaja od podjetja Lamb Weston, partnerja McDonald'sa že od leta 1971. Podjetje je znano po promociji naprednih tehnik pridelave in varovanju ekosistemov okoli njihovih polj.

    Zelenjava prihaja iz podjetja Fragaria, ki sodeluje s pridelovalci tudi v Sloveniji. Ribe dobavlja dansko podjetje Espersen A/S, ki s certifikatom MSC potrjuje trajnostni ribolov in spoštovanje naravnih virov. Mleko v kavi iz McCafé je iz Ljubljanskih mlekarn, sama kava pa je tudi zgodba zase. Ima certifikat Rainforest Alliance, ki potrjuje  pridelavo v trajnostnih nasadih, odgovorno do okolja in ljudi, mešanico izbranih zrn in praženje pa zanje opravijo v ugledni italijanski pražarni Ottolina.

    Lokalna partnerstva kot temelj trajnosti

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Poseben poudarek daje McDonald's Slovenija sodelovanju z domačimi podjetji. Kot pravijo, so lokalna partnerstva del širše trajnostne strategije. Sodelujejo s številnimi slovenskimi dobavitelji in proizvajalci. Med njimi so najopaznejši Perutnina Ptuj, Lušt, Ljubljanske mlekarne, verjetno le redki gostje McDonald'sa pa vedo, da tudi slastne prelive za sladolede pripravljajo v slovenskem podjetju Mercator Emba.

    Zavedamo se, da odgovornost do skupnosti pomeni tudi podporo lokalnim podjetjem in pridelovalcem,« pojasnjujejo v McDonald'su. »Ta pristop ne krepi le lokalnega gospodarstva, ampak tudi zaupanje gostov, ki vse bolj cenijo jasen izvor hrane.«

    Preglednost gradi zaupanje

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Sodoben potrošnik je nagnjen k skepsi in sumničavosti, a hkrati je v naglici in poplavi vsebin pogosto tudi žrtev dezinformacij. Najboljša obramba pred temi je ravno dobra informiranost. Zato McDonald's želi s kampanjo »Kaj je notri, šteje« vzpostaviti zaupanje in popolno preglednost glede svojih dobaviteljev, spomladi in jeseni pa nas je povabil tudi na »ture brez cenzure«, kjer so nam razkrili, kaj se dogaja v ozadju njihovih restavracij. Najzanimivejše utrinke si lahko ogledate tu.

    Naročnik oglasne vsebine je McDonald's

    Več iz teme

    McDonald'sLokalni dobaviteljiprehranasestavine
