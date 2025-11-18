  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Pri mladih športnikih se v obdobju rasti pogosto pojavi vnetje pod pogačico. FOTO: Medicofit
    Galerija
    Pri mladih športnikih se v obdobju rasti pogosto pojavi vnetje pod pogačico. FOTO: Medicofit
    Promo Delo
    18. 11. 2025 | 09:11
    18. 11. 2025 | 09:12
    A+A-

    Bolečina pod pogačico, ki se pojavi med telesno aktivnostjo ali po njej, je lahko znak Osgood-Schlatterjevega sindroma, pogostega vnetnega stanja pri mladostnikih, zlasti tistih, ki se intenzivno ukvarjajo s športom. To je preobremenitvena poškodba, ki lahko bistveno vpliva na otrokovo športno udejstvovanje in kakovost življenja.

    Zakaj je pomembno, da tovrstno bolečino vzamemo resno, in kako jo pravilno zdraviti? Ker gre za poškodbo, ki ni le začasna neprijetnost, temveč lahko, če je ne obravnavamo pravočasno, pusti trajne posledice na funkcionalnosti kolena.

    Osgood-Schlatterjev sindrom je najpogostejša rastna poškodba kolena pri športno aktivnih mladostnikih. Ni le običajna bolečina po vadbi, temveč vnetna motnja, ki prizadene eno najobčutljivejših struktur v obdobju rasti – rastno ploščo.

    Osgood-Schlatterjev sindrom: vnetna poškodba rastne plošče

    Gre za obliko apofizitisa, vnetja narastišča vezi ali kite na kosti, ki se razvije zaradi ponavljajočih se mehanskih obremenitev v obdobju najintenzivnejše rasti. Prizadene narastišče patelarnega ligamenta na kostno izboklino tik pod pogačico, imenovano tuberositas tibiae. To območje je pri mladih še delno hrustančasto, nepopolno razvito in zato mehansko bolj ranljivo.

    Sindrom se pogosteje pojavlja pri dečkih, običajno med 12. in 15. letom starosti, pri deklicah pa nekaj let prej – med 10. in 13. letom. Povezan je predvsem z visoko intenzivnimi športnimi aktivnostmi, ki vključujejo skoke, sunkovite spremembe smeri in močne kontrakcije kvadricepsa, glavne stegenske mišice. Pri vsakem takem gibu se sile prenašajo preko patelarnega ligamenta neposredno na nezrelo kostno strukturo, kar povzroča mikrotravme in posledično vnetje.

    Simptomi Osgood-Schlatterjevega sindroma se kažejo kot:

    • bolečina pod kolenom,
    • občutljivost na dotik ter
    • v nekaterih primerih tudi opazna kostna izboklina.

    Osgood-Schlatterjev sindrom ni konec športne poti. Naročite se na diagnostično terapijo v kliniki Medicofit.

    Najpogosteje je prizadeta ena noga, v približno četrtini primerov pa sindrom prizadene obe. Če bolečino ignoriramo in mladostnik nadaljuje treninge, se tveganje za kronično draženje in strukturne spremembe močno poveča. V redkih primerih lahko pride celo do odtrganja kostnega delčka, kar zahteva daljšo rehabilitacijo ali kirurški poseg.

    Pomembno je, da starši, trenerji in mladi športniki pravočasno prepoznajo prve znake. Zmanjšanje obremenitev, začasna prekinitev aktivnosti in ciljno usmerjena fizioterapija so ključni za uspešno okrevanje. Osgood-Schlatterjev sindrom je sicer benigno stanje, a lahko ob nepravilni obravnavi pusti trajne posledice na sklepni stabilnosti in gibalni učinkovitosti.

    V kliniki Medicofit takšne poškodbe obravnavajo celostno, z diagnostiko, ki je prilagojena razvojnemu obdobju, ter individualnimi rehabilitacijskimi programi, usmerjenimi v varno in postopno vrnitev mladostnika k športu brez bolečin.

    Potek sindroma po fazah

    Akutna faza

    V začetni fazi je prisotna bolečina pod kolenom med športno aktivnostjo ali neposredno po njej. Območje narastišča je občutljivo in lahko rahlo otečeno. Priporočata se takojšnje zmanjšanje obremenitev in začetek fizioterapije za umiritev vnetja.

    Subakutna faza

    Bolečina je blažja, vendar se pojavlja ob večjih naporih. Rehabilitacija se osredotoča na krepitev mišic, izboljšanje gibljivosti in odpravo gibalnih neravnovesij. Pomemben je nadzor nad ponovnim vključevanjem v šport.

    Kronična faza

    V tej fazi je bolečina lahko stalna, tudi ob manjših obremenitvah. Lahko se pojavi vidna kostna izboklina. Potrebni sta dolgotrajnejša terapija in celostna obravnava pod strokovnim nadzorom.

    Obremenitve, šport in občutljivo narastišče patelarnega ligamenta

    Osgood-Schlatterjev sindrom se razvije zaradi kombinacije biomehanskih sil in fizioloških sprememb v obdobju rasti. V tem času se dolžina kosti povečuje hitreje kot mišična moč in prožnost, kar pomeni, da mišično-vezivni aparat ne zmore učinkovito ublažiti sil, ki nastajajo pri gibanju. Pritisk se zato skoncentrira na tiste točke, kjer se tetive pripenjajo na kost. Narastišče patelarnega ligamenta je še posebej občutljivo.

    Zgodnje prepoznavanje simptomov Osgood-Schlatterjevega sindroma je ključnega pomena za uspešno okrevanje. FOTO: Medicofit
    Zgodnje prepoznavanje simptomov Osgood-Schlatterjevega sindroma je ključnega pomena za uspešno okrevanje. FOTO: Medicofit

    Mladi športniki, ki trenirajo večkrat tedensko ali tekmujejo na visoki ravni, so posebej izpostavljeni. Njihova kolena so med skoki, sprinti, pospeševanji in ustavljanji izpostavljena ponavljajočim se sunkom, ki niso vedno enakomerno porazdeljeni po sklepih. Pri tem igrajo pomembno vlogo tudi drugi dejavniki, kot so tehnika gibanja, slaba mišična kontrola, hitra menjava podlage in neustrezna obutev.

    Pomemben sprožilec je tudi pomanjkanje časa za regeneracijo. Če telo nima dovolj počitka med napori, se mikrotravme ne zacelijo, temveč se kopičijo in preidejo v kronični vnetni proces. Povečano tveganje opažajo tudi pri mladostnikih z manj razvitimi mišicami trupa in bokov, kar povzroča slabšo stabilizacijo spodnjega uda. Nepravilna obremenitev sklepa ob tem dodatno poveča trenje in stres v področju pod pogačico.

    Pomembno je, da poznamo vzrok stanja, saj le s celostno oceno biomehanike gibanja, obremenitvenih vzorcev in telesnega razvoja lahko preprečimo, da bi bolečina napredovala v dolgotrajno okvaro. Nezdravljen Osgood-Schlatterjev sindrom lahko vodi do sprememb v hoji, zmanjšane gibljivosti kolenskega sklepa in težav pri izvajanju osnovnih gibov.

    Se vaš otrok pritožuje nad bolečinami na sprednji strani kolena pod pogačico? Poskrbite za varno okrevanje in se naročite na diagnostično terapijo v kliniki Medicofit.

    Dobra priprava športnika lahko deluje preventivno

    Preventiva pri Osgood-Schlatterjevem sindromu temelji na nadzoru obremenitev in ustrezni pripravi mladostnika na športne aktivnosti.

    Ključno je postopno povečevanje intenzivnosti treningov, redna vadba za krepitev trupa, stegenskih mišic in stabilizatorjev kolena ter ohranjanje gibljivosti. Priporočljivo je tudi izvajanje dinamičnega ogrevanja pred vadbo in raztezanja po njej.

    Ne pozabite na počitek, saj telo potrebuje čas za regeneracijo, zlasti v obdobju hitre rasti.

    Kako prepoznati Osgood-Schlatterjev sindrom?

    Osgood-Schlatterjev sindrom se običajno začne postopno, brez jasne poškodbe ali padca, zaradi česar je sprva manj očiten. Najpogostejši znak je bolečina tik pod pogačico, na sprednji strani kolena, ki se pojavi med telesno aktivnostjo ali po njej. Bolečina je lahko topa, pekoča ali zbadajoča in se pogosto stopnjuje pri teku, skokih, počepih ali hoji po stopnicah.

    Pri Osgood-Schlatterjevem sindromu je priporočljivo začasno zmanjšati športne obremenitve. FOTO: Medicofit
    Pri Osgood-Schlatterjevem sindromu je priporočljivo začasno zmanjšati športne obremenitve. FOTO: Medicofit

    Eden ključnih znakov je tudi občutljivost na dotik v predelu narastišča patelarnega ligamenta. Ob pritisku na kostno izboklino na vrhu golenice je mesto lahko boleče, v nekaterih primerih pa tudi rahlo oteklo. Z napredovanjem stanja se lahko na tem mestu razvije vidna, trda izboklina, ki ostane prisotna tudi po koncu bolečinske faze.

    Pogosto se bolečina pojavlja le na eni nogi, še posebej pri športnikih, ki imajo dominantno stran telesa bolj obremenjeno. V približno 20 do 30 odstotkih primerov pa se simptomi pojavijo obojestransko. Značilno je, da se bolečina zmanjša z mirovanjem in spet pojavi pri ponovni obremenitvi.

    Če otrok ali mladostnik dalj časa toži nad bolečinami pod kolenom, je priporočljivo opraviti strokovni pregled in izključiti druge možne diagnoze.

    Diagnostika in zdravljenje – celosten pristop v kliniki Medicofit

    Pri sumu na Osgood-Schlatterjev sindrom je temeljnega pomena natančna in celostna diagnostična obravnava. V kliniki Medicofit diagnostiko začnejo s poglobljenim pregledom, pri katerem z upoštevanjem anamneze, športne aktivnosti in časovnega poteka simptomov ocenijo verjetnost preobremenitvene poškodbe. Klinični testi vključujejo pregled kolenskega sklepa, palpacijo narastišča patelarnega ligamenta ter funkcionalne gibe, kot so počep, izteg kolena in skok.

    Individualna fizioterapija omogoča nadzor gibanja in postopno vrnitev k športu. FOTO: Medicofit
    Individualna fizioterapija omogoča nadzor gibanja in postopno vrnitev k športu. FOTO: Medicofit

    Če je treba, pacienta napotijo na opravljanje slikovne diagnostike, običajno rentgen, s katerim lahko potrdijo značilne znake sindroma, kot so kostne nepravilnosti na tuberositas tibiae. V nekaterih primerih se odločijo tudi za ultrazvok, predvsem za oceno stanja mehkotkivnih struktur in prisotnosti vnetja.

    Zdravljenje je konservativno in temelji na postopnem zmanjševanju obremenitev in celostni fizioterapevtski obravnavi. V kliniki Medicofit individualno prilagodijo program glede na stopnjo bolečine, obseg gibanja in telesno pripravljenost posameznika.

    V kliniki Medicofit uporabljajo sodobne metode za zdravljenje poškodb pri mladih športnikih. FOTO: Medicofit
    V kliniki Medicofit uporabljajo sodobne metode za zdravljenje poškodb pri mladih športnikih. FOTO: Medicofit

    Prvi cilj je zmanjšanje bolečine, kar dosežejo s tehnikami manualne terapije, terapijo TECAR in drugimi prebojnimi instrumentalnimi metodami. Sledi faza krepitve mišic, izboljšanja gibljivosti in vzpostavljanja mišičnega ravnovesja, zlasti v predelu stegna, kolka in trupa.

    Posebno pozornost namenjajo učenju pravilne biomehanike gibanja in postopnemu vračanju k športnim aktivnostim. Pacienti izvajajo terapevtske vaje pod strokovnim nadzorom, z jasno določenim obremenitvenim protokolom, ki preprečuje ponovne poškodbe.

    Osgood-Schlatterjev sindrom ima ob pravočasni obravnavi zelo dobro prognozo. V večini primerov se simptomi popolnoma umirijo v nekaj tednih do mesecih, ko mladostnik upošteva navodila fizioterapevta in začasno zmanjša telesne obremenitve. Okrevanje je hitrejše pri tistih, ki zgodaj poiščejo strokovno pomoč in redno izvajajo ciljno usmerjene vaje za stabilizacijo kolena. Če se stanje zanemarja, lahko pride do dolgotrajnejših težav, kot sta boleča kostna izboklina in zmanjšana gibljivost. V kliniki Medicofit pacientom zagotovijo varen, učinkovit in dolgoročno vzdržen povratek k športu.

    Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja Osgood-Schlatterjevega sindroma

    15-letni Luka, perspektiven nogometaš, je obiskal kliniko Medicofit zaradi vse intenzivnejših bolečin pod pogačico desnega kolena, ki so se pojavljale po treningih in tekmah. Bolečina je bila najbolj izrazita po večjih obremenitvah. Tek je postopoma postal vse bolj nelagoden, prav tako tudi hoja po stopnicah. Bolečina je postala prisotna tudi med počitkom.

    Klinični pregled pri specialistu fizioterapije je razkril občutljivost na narastišču patelarnega ligamenta, bolečino pri iztegu kolena proti uporu ter oslabljeno moč sprednjih stegenskih mišic. Prisotna je bila tudi blaga oteklina. Znaki in simptomi so nakazovali jasno sliko Osgood-Schlatterjevega sindroma.

    Na podlagi klinične slike je bilo zastavljeno celostno 16-tedensko fizioterapevtsko zdravljenje. Prva faza je temeljila na obravnavi bolečine in nelagodje. V ta namen se je uporabila protivnetna krioultrazvočna Sixtus terapija, učinki katere so se dopolnjevali s terapijo z udarnimi valovi. Ob postopnem zmanjšanju bolečine, je bil  večji poudarek na terapevtski vadbi, usmerjeni v progresivno izboljšanje mišične moči in stabilnosti kolenskega sklepa. Pozna faza zdravljenja je temeljila na napredni kineziološki vadbi, katere cilj je bil ustrezna priprava na vrnitev k športni aktivnosti.

    Ob koncu zdravljenja je Luka poročal o skoraj popolni odpravi bolečin, izboljšanem občutku stabilnosti kolena med večjimi obremenitvami in vrnitvi na nogometne treninge.

    Z rehabilitacijo pod strokovnim nadzorom preprečimo dolgotrajne posledice. FOTO: Medicofit
    Z rehabilitacijo pod strokovnim nadzorom preprečimo dolgotrajne posledice. FOTO: Medicofit

    Z zgodnjo rehabilitacijo proti kroničnim bolečinam

    Zgodnja rehabilitacija pri Osgood-Schlatterjevem sindromu je ključna za preprečevanje kroničnih bolečin in trajnih sprememb na kolenu. Če se zdravljenje začne takoj ob pojavu simptomov, je okrevanje hitrejše, manj boleče in brez dolgoročnih posledic.

    Zamujena obravnava lahko vodi do preoblikovanja narastišča in trdovratne bolečine pri obremenitvi. S strokovno vodeno rehabilitacijo se izboljša mišično sorazmerje, zmanjša vnetje in omogoči nadzorovana vrnitev k športu. V kliniki Medicofit zgodaj vključujejo aktivne terapevtske pristope, ki mladostniku pomagajo varno prebroditi obdobje rasti.

    Osgood-Schlatterjev sindrom je lahko zelo omejujoč za mlade športnike, vendar z zgodnjo in ciljno usmerjeno obravnavo omogoča popolno okrevanje. Rehabilitacija pod vodstvom izkušenih strokovnjakov v kliniki Medicofit pomeni hitro vrnitev brez dolgoročnih posledic.

    Naročite se na strokovno rehabilitacijo Osgood-Schlatterjevega sindroma v kliniki Medicofit in poskrbite za varno okrevanje.

    Naročnik oglasne vsebine je Medicofit

