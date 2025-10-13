Kaj je pokazala najobsežnejša raziskava o čustvenem stanju ljudi

Najobsežnejša svetovna raziskava o čustvenem stanju prebivalstva, ki jo je opravil Gallup in vključuje več kot 145.000 anketirancev v 144 državah, kaže, da je svet v letu 2024 ostal ujet v visoko stopnjo skrbi, stresa in žalosti – kljub temu pa so pozitivna občutja, kot sta spoštovanje in smeh, presenetljivo stabilna.

Raziskava je merila pojavnost petih negativnih čustev pri odraslih.

Ženske kljub več vsakodnevnega stresa ostajajo enako ali celo bolj zadovoljne s svojim življenjem kot moški.

V letu 2024 je 39 odstotkov odraslih po svetu poročalo, da so se velik del prejšnjega dne počutili zaskrbljene, 37 odstotkov jih je občutilo stres, 26 odstotkov žalost, 22 odstotkov jezo, 32 odstotkov bolečino. Čeprav so se vrednosti nekaterih negativnih čustev nekoliko znižale v primerjavi s pandemičnim vrhom, so vsa – razen telesne bolečine – še vedno precej višja kot pred desetletjem, kar kaže, da svet ostaja v stanju čustvene napetosti.

Leta 2014 je o skrbeh poročalo 34 odstotkov, stres doživljalo 33 odstotkov, žalost 21 odstotkov, jezo pa 18 odstotkov vprašanih.

Če pogledamo še dlje v preteklost – leta 2006 je o zaskrbljenosti poročalo le 29 odstotkov ljudi. Lahko bi rekli, da se je v 20 letih svet naučil živeti v skrbeh – ali pa jih je nehal skrivati.

Skrb se je od leta 2023 zmanjšala za eno odstotno točko in se vrnila na predpandemično raven, vendar je še vedno pet točk višja kot leta 2014 in skoraj deset točk višja kot leta 2006. FOTO: Jure Eržen

Negativna čustva se povezujejo z družbenimi pretresi, ugotavlja poročilo. V zadnjem desetletju se je čustveno nezadovoljstvo globalno povečevalo, kar pogosto ostaja prezrto v političnem odločanju, saj se voditelji osredotočajo na ekonomske kazalnike in zanemarjajo čustveno zdravje prebivalstva. A kronična negativna čustva zmanjšujejo odpornost posameznikov in družb ter povečujejo tveganje za nestabilnost.

To potrjuje tudi Global Peace Index, ki je med letoma 2011 in 2019 izmeril 244-odstotno rast protestov, stavk in protivladnih demonstracij, že pred pandemijo.

Ljudje se še smejijo

Presenetljivo se vzporedno z visoko čustveno obremenjenostjo držijo tudi pozitivni občutki. 88 odstotkov vprašanih je v zadnjem dnevu čutilo spoštovanje, kar je ena najvišjih vrednosti, izmerjenih doslej. 73 odstotkov vprašanih se je smejalo ali uživalo, kar ustreza dolgoletnemu povprečju. 72 odstotkov vprašanih se je počutilo spočite.

Poročilo to pojasnjuje s psihološkim učinkom »obrambne pozitivnosti«: smeh, spoštovanje in humor delujejo kot zadnja linija odpornosti, tudi v nemiru.

FOTO: Leon Vidic

Razlike po spolu in starosti razkrivajo, kdo nosi največje breme: ženske poročajo o večjih stopnjah žalosti, skrbi in telesne bolečine, med mlajšimi odraslimi je več jeze, pri srednji generaciji največ stresa, starejši pa občutijo največ žalosti in skrbi.

Skrb občuti 42 odstotkov žensk in 36 odstotkov moških. Stres občuti 40 odstotkov žensk in 34 odstotkov moških. Zanimivo pa je, navaja Gallup, da ženske pogosteje kot moški svoje življenje ocenijo kot »dobro«. Leta 2024 je kot »dobro stanje« (thriving) označilo 29 odstotkov žensk in 27 odstotkov moških.

Čad, Jordanija, Armenija, Severni Ciper, Sierra Leone in Irak so med državami z največjimi deleži jeze.

Na ravni držav so najbolj negativna čustvena stanja prisotna v politično nestabilnih ali konfliktnih državah, kot so Čad, Sierra Leone, Jordanija, Armenija in Irak, medtem ko največ užitka, spoštovanja in smeha izražajo prebivalci držav, kot so Danska, Paragvaj in Indonezija.

FOTO: Jože Suhadolnik

Vzhodna Evropa praviloma poroča o večjih stopnjah skrbi in stresa kot Zahodna, vendar Evropa ostaja nad svetovnim povprečjem v pozitivnih občutkih.

Slovenije poročilo ne obravnava ločeno, vendar po prejšnjih Gallupovih meritvah sodimo med države z zmerno stopnjo stresa, nizko jezo in visoko stopnjo spoštovanja. Slovenci smo torej statistično gledano manj razburjeni kot Italijani in manj apatični kot Skandinavci.