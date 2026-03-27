Kaj je povedal Kosta K.?

Pričakovali so eno najbolj napetih obravnav v sojenju. Kosta Kecmanović, ki je 3. maja 2023 izvedel pokol na beograjski osnovni šoli Vladislav Ribnikar in ubil devet vrstnikov, hišnika šole ter ranil več drugih otrok, je na Posebnem sodišču v Beogradu v sredo pričal v postopku proti svojim staršem, Vladimirju in Miljani Kecmanović. Čeprav ima kot najbližji sorodnik zakonsko pravico zavrniti pričanje, se je v prvem postopku odločil spregovoriti in pri tem vztraja tudi zdaj.

Sojenje se je namreč vrnilo na začetek, potem ko je prizivno sodišče razveljavilo prvostopenjski sodbi, s katerima je bil oče Vladimir Kecmanović obsojen na 14 let in pol zapora, mati Miljana Kecmanović pa na tri leta. Tako se prvemu v ponovljenem postopku sodi zaradi kaznivih dejanj zoper javno varnost ter zanemarjanja in zlorabe mladoletne osebe, drugi pa zaradi kaznivega dejanja zanemarjanja in zlorabe mladoletne osebe.

Kosta K. je v tem ponovljenem postopku dobil specifičen status. Je ključna priča proti staršem, a je z razširitvijo obtožnice pridobil tudi status oškodovanca, ki je povezan z zanemarjanjem in zlorabo. To je že njegovo tretje pričanje, saj so ga zaslišali že v preiskavi in med prejšnjim postopkom.

Na sredini obravnavi, zaprti za javnost zaradi zaščite interesov mladoletnikov in zasebnosti oškodovancev, je njegovo pričanje trajalo pet ur. Kot piše srbski Blic, ki se sklicuje na anonimne vire, je najprej poudaril, da vztraja pri vsem, kar je izjavil na prejšnjem sojenju, a je v zvezi s svojimi prejšnjimi izjavami vendarle naredil določen preobrat.

Počutil se je zavrnjenega

Za dostop do orožja orožja je ponovno in neposredno okrivil očeta. Povedal je, da če ne bi imel očetove pištole, tega ne bi storil. Spretnost rokovanja in razstavljanja orožja je pridobil na strelišču, kamor ga je peljal prav oče. Na vprašanje, zakaj je pištolo razstavil po pokolu, je odgovoril, da je to storil »iz navade«, idejo za pokol pa je dobil po ogledu dokumentarca o množičnem umoru v ameriški šoli na youtubu. Med drugim je sodišču povedal, da ga je oče nekoč označil za »psihopata«, zaradi česar je začel raziskovati ta izraz. Za »vrlino« šteje, da je hladen in brez čustev, o razlogih za zločin pa je odgovoril: »Počutil sem se zavrnjenega.«

Je pa tokrat drugače govoril o svoji materi. Medtem ko je prej trdil, da je bila njena strogost in vztrajanje pri uspehu nekakšen sprožilec za zločin, je zdaj spremenil svojo izpoved. Kot piše Telegraf.rs., je zatrdil, da njene zahteve niso vplivale na njegovo odločitev, spremembo mnenja pa utemeljil z besedami, da je »šele zdaj dozorel«. Po poročanju Informerja je tudi izjavil, da je imel 211 odsotnosti od pouka. »Enkrat sem bil prehlajen, druge dni pa sem se pretvarjal, da sem bolan, ker mi je bilo težko hoditi v šolo,« je dejal.

Fant je bil v času kaznivega dejanja mlajši od 14 let, 30. julija bo dopolnil 17 let. Po pričanju so Kosto K. odpeljali nazaj v psihiatrično ustanovo, kjer je pridržan od usodnega dne. Pred stavbo Posebnega sodišča na Ustanički ulici v Zagrebu pa so sredo prišli nekateri družinski člani ubitih.