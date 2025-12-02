Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

Bolečina v kolenu po intenzivnem treningu, občutek zategovanja pod pogačico ob počepu ali zbadajoča bolečina pri skoku; številni športniki in rekreativci te znake sprva pripišejo utrujenosti ali prenapeti mišici. A ko se bolečina začne pojavljati že ob hoji po stopnicah, počepu ali pri vstajanju s stola, gre pogosto za skakalno koleno, preobremenitveno poškodbo tetive pod pogačico, ki se ne pozdravi sama od sebe.

Skakalno koleno se lahko pojavi pri košarkarjih, tekačih, nogometaših, pa tudi pri rekreativcih, ki po daljšem premoru spet začnejo trenirati ali se lotijo intenzivnih vaj za noge. Pogosto nastane zaradi pretirane vneme ob začetku novega vadbenega programa. Nekaj dodatnih skokov, ponovitev ali kilometrov hitro preraste v vnetje, ki zahteva dolgotrajno zdravljenje. Zaradi bolečine se zmogljivost pri vadbi zmanjša, gibanje postane omejeno, koleno pa togo in občutljivo že ob manjših obremenitvah.

K skakalnemu kolenu so nagnjeni mlajši, aktivni posamezniki, ki pri športu izvajajo veliko skokov ali hitrih menjav smeri. Pomembno je vedeti, da lahko odsotnost bolečine med vadbo daje lažne informacije o stanju poškodbe. Tetiva se med gibanjem ogreje in ne boli, to pa vam daje lažen občutek, da lahko stopnjujete aktivnost.

Če težave prezremo, se lahko akutna poškodba spremeni v kronično, kar pogosto pomeni večmesečno rehabilitacijo in prekinitev športnih aktivnosti. Zato je zgodnje prepoznavanje simptomov in pravilno zdravljenje ključno za varno vrnitev h gibanju brez bolečin.

Da bi razumeli, zakaj se težava razvije in kako jo učinkovito zdraviti, je treba najprej spoznati, kaj se v kolenu pravzaprav dogaja.

Vnetje patelarnega ligamenta – kaj se dogaja v kolenu

Skakalno koleno, strokovno imenovano patelarni tendinitis ali tendinopatija patelarnega ligamenta, nastane zaradi ponavljajočih se mikropoškodb tetive, ki povezuje pogačico z golenico. Ta tetiva je ključna pri vsakem skoku, pospešku ali spremembi smeri, saj prenaša velike sile med mišicami stegna in spodnjim delom noge. Pri vsakem odrivu je obremenjena tudi z do petkratnikom telesne teže, zato so ponavljajoči se skoki, doskoki in spremembe smeri zanjo izjemno zahtevni.

Zdrava tetiva je sestavljena iz kolagena tipa I (v razmerju 65–80 %) in elastina, kar ji daje moč, prožnost in elastičnost. Ker ima tetivno tkivo precej slabšo preskrbo s krvjo kot mišice, je tudi proces obnove počasnejši. Ko se obremenitve kopičijo hitreje, kot se tetiva lahko regenerira, se v njej pojavijo drobne razpoke in mikrodegeneracija, telo pa na to odgovori z vnetnim odzivom. Če v tej fazi obremenitve ne zmanjšamo, se vnetje stopnjuje, tkivo izgublja svojo elastičnost in prekrvitev se slabša.

Pomemben dejavnik pri razvoju vnetja je tudi anatomija kolenskega sklepa. Sila, ki se prenaša prek pogačice na golenico, povzroča ponavljajoče se mehanske obremenitve v spodnjem delu patelarne tetive. To pomeni, da se pri športih, kjer prevladujejo eksplozivni gibi, kot so košarka, odbojka ali nogomet, tveganje za nastanek skakalnega kolena močno poveča.

Med najpogostejšimi vzroki so čezmerna obremenitev, nenadno povečanje intenzivnosti treninga, neustrezna tehnika skoka, trda podlaga in pomanjkanje regeneracije. V zadnjih letih strokovnjaki opažajo porast primerov tudi pri rekreativcih, ki po večurnem sedenju v službi začnejo intenzivno vadbo brez ogrevanja ali prilagoditve obremenitve. Značilni simptomi vključujejo bolečino in zbadanje tik pod pogačico, ki se najprej pojavlja le pri večjih naporih, na primer pri skokih, teku po klancu navzdol ali hoji po stopnicah. Pozneje se bolečina razširi tudi na vsakodnevna opravila, kot sta vstajanje s stola ali vožnja z avtomobilom.

V napredovalih fazah se lahko pojavi oteklina, občutek zategovanja ali vlečenja v sprednjem delu kolena, včasih tudi oslabljena moč kvadricepsa, kar dodatno poveča tveganje za nove poškodbe. Če se poškodba ne zdravi pravočasno ali, če se športnik prehitro vrne k aktivnostim, se čas celjenja bistveno podaljša, tveganje za trajne spremembe v tetivi pa se poveča. Pravočasna diagnostika in strokovno vodena rehabilitacija sta zato ključni za popolno okrevanje in varno vrnitev k športu.

Pristop klinike Medicofit: diagnostika in celostna rehabilitacija

Uspešna obravnava skakalnega kolena v zasebni fizioterapiji Medicofit temelji na natančni diagnostiki in celovitem, fazno zasnovanem programu rehabilitacije, ki združuje sodobne fizioterapevtske metode, analizo gibanja in ciljno vadbo.

Diagnostika vključuje klinični pregled, ultrazvočno oceno mehkih tkiv in celostno analizo gibanja, pri kateri fizioterapevti ocenijo biomehanske vzorce, razmerje moči med mišičnimi skupinami in kakovost gibanja pri hoji, počepu in skoku. Tako prepoznajo gibalne vzorce in neravnovesja, ki so vodila v preobremenitev patelarne tetive. Na podlagi teh ugotovitev pripravijo individualni rehabilitacijski načrt.

Diagnostično slikanje ne potrjuje patelarne tendinopatije. Strukturne spremembe, opažene z diagnostičnim ultrazvokom, so lahko tudi pri asimptomatskih posameznikih. Rutinsko slikanje pri skakalnem kolenu torej ni smiselno, lahko pa pomaga pri vključevanju ali izključevanju potencialne diferencialne diagnoze, ko klinična slika ni jasna.

V začetni fazi se pozornost usmeri na umiritev bolečine in vnetja ter izboljšanje prekrvavitve tetive. Pri tem uporabljajo sodobne fizioterapevtske metode, kot so udarni valovi, terapija TECAR in manualne tehnike, ki sprostijo napetosti v okolnih mišicah, razbremenijo patelarni ligament in pripravijo tkivo na nadaljnjo obremenitev.

Sledi faza funkcionalne obnove, v kateri se krepi mišična opora kolena. Poseben poudarek je na kvadricepsu, zadnjih stegenskih mišicah, stabilizatorjih kolka in mečnih mišicah, saj te mišične skupine delujejo kot ključni stabilizatorji pri skokih in doskokih. Pomembno vlogo imajo ekscentrične vaje, ki dokazano izboljšajo strukturo tetive pri tendinopatijah. V nadaljevanju se obravnava osredotoči na korekcijo biomehanike. S pomočjo biomehanske analize fizioterapevti prepoznajo nepravilnosti pri skokih, pospeških in doskokih ter z vajami popravijo gibalne vzorce, ki so povzročali preobremenitev tetive.

Zadnja faza rehabilitacije je športno usmerjena priprava. Obremenitev kolena se postopoma povečuje od nadzorovanih vaj do realnih športnih situacij, dokler koleno ne doseže stabilnosti, moči in odzivnosti, ki omogočajo varno vrnitev na trening ali tekmovanje. Rehabilitacija pri skakalnem kolenu traja najmanj tri mesece, pri kroničnih oblikah pa pogosto več kot šest mesecev. Ključni cilj je doseči približno 95-odstotno funkcionalno simetrijo med obema nogama ter popolno odsotnost bolečine pri obremenitvi, saj je le tako vrnitev k športu trajna rešitev in ne začasno olajšanje.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja skakalnega kolena

42-letni Alen, rekreativni tekač in učitelj športne vzgoje, je obiskal klinko Medicofit zaradi večletnih težav s patelarno tetivo levega kolena. Bolečina pod pogačico je bila najizrazitejša pri teku navzdol in po intenzivnejših treningih.

Klinični pregled pri specialistu fizioterapije je razkril palpatorno bolečnost patelarne tetive, zmanjšano mišično moč ekstenzorjev kolena ter boleč odgovor pri poskusu iztega kolena proti uporu. Prisotna je bila tudi pomanjkljiva nevromišična kontrola, kakor tudi zmanjšana stabilnost kolenskega sklepa v enonožnih položajih.

Na podlagi klinične slike je bil zastavljen 16-tedenski načrt celostnega fizioterapevtskega zdravljenja, ki se je v uvodni fazi s TECAR terapijo, fokusnimi udarnimi valovi in visokoenergijsko lasersko terapijo, osredotočal na protibolečinsko in biostimulativno delovanje. Ob postopnem izboljšanju simptomatike je sledilo postopno vpeljevanje individualno prilagojenih terapevtskih vaj, usmerjenih v izboljšanje temeljne mišične moči. Kineziološka vadba, ki se je izvajala v pozni fazi zdravljenja je bila usmerjena v ekscentrično krepitev stegenske muskulature, izboljšanje medmišičnega ravnovesja in krepitev funkcionalnih vzorcev gibanja.

Ob koncu zdravljenja je gospod Alen poročal o jasnem izboljšanju obremenilne kapacitete kolena, popolni odsotnosti bolečin ter varni vrnitvi k tekaškim treningom.

Dolgoročna preventiva in vrnitev k športu

Zdravljenje skakalnega kolena je uspešno šele tedaj, ko koleno poleg odsotnosti bolečine doseže stabilnost, moč in odzivnost, ki preprečujejo ponovne preobremenitve. V kliniki Medicofit se zato rehabilitacija zaključi s fazo dolgoročne preventive, katere cilj je ohraniti doseženo gibalno funkcijo in preprečiti ponovitev težave.

Preventivni program po rehabilitaciji vključuje redno izvajanje vaj za stabilnost trupa, gibljivost in nadzor gibanja, ki ohranjajo optimalno obremenitev patelarne tetive pri vsakodnevnih in športnih aktivnostih. Posebna pozornost je namenjena prilagajanju intenzivnosti treningov ter ustreznemu razmerju med naporom in regeneracijo, saj je neprimerna porazdelitev obremenitev pogosto glavni sprožilec ponovnih težav.

V fazi vračanja k športu fizioterapevti preverijo, ali je koleno pripravljeno na polno obremenitev, in športnika usmerjajo pri postopnem povečevanju intenzivnosti. Le ob zadostni funkcionalni pripravljenosti, brez bolečine in z dobro kontrolo gibanja je vrnitev k športni dejavnosti varna in dolgoročno vzdržna. Takšen pristop omogoča, da športniki in rekreativci po zaključku programa nadaljujejo vadbo samozavestno, s stabilnim kolenom in manjšo verjetnostjo za ponovitev poškodbe.

Bolečina, ki vas pri vsakem skoku ali koraku opomni na preobremenjeno tetivo, ni nekaj, kar bi morali sprejeti kot del športa. Z ustreznim strokovnim pristopom je mogoče skakalno koleno pozdraviti, obnoviti moč tetive in se vrniti v gibanje brez strahu pred ponovitvijo.

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit