Kaj kažejo podatki o poškodbah mladostnikov

Ko kljub previdnosti pride do resnejše nezgode, pa se zdravstvenim posledicam lahko pridružijo še stroški rehabilitacije, pripomočkov, odsotnosti staršev z dela ali prilagoditve doma.

Aktivno odraščanje prinaša tudi tveganje za poškodbe

Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da je v raziskavi med 11-, 13- in 15-letniki o poškodbi ali nezgodi pri vadbi v športnem društvu poročala skoraj polovica sodelujočih oziroma 49,6 odstotka. Pri telesni dejavnosti v prostem času je bilo takšnih 43 odstotkov, pri šolski športni vzgoji pa 24,8 odstotka. Podatke je treba razumeti v ustreznem kontekstu: več poškodb pri posameznem športu še ne pomeni nujno, da je ta nevarnejši, saj je njihovo število povezano tudi s tem, koliko mladih se z njim ukvarja in kako pogosto.

Vir podatkov: NIJZ, Poškodbe mladostnikov, povezane s telesno dejavnostjo, 2024 (podatki raziskave HBSC 2022).

Najboljši odgovor zato ni omejevanje gibanja, temveč varnejša vadba: primerna zaščitna oprema, postopno povečevanje obremenitev, dovolj časa za regeneracijo, zgodnje prepoznavanje poškodb in dosledna rehabilitacija. Posebna previdnost je smiselna v obdobju hitre rasti, ko se telo mladostnika hitro spreminja, usklajenost gibanja pa je lahko začasno slabša.

Ko posledice presežejo čas zdravljenja

Večina poškodb mine brez trajnih posledic. Toda resnejša nezgoda lahko poseže v vsakdan vse družine. Poleg zdravljenja lahko zahteva dolgotrajnejšo rehabilitacijo, dodatne pripomočke ali prilagoditev bivalnega okolja. Prav zato je pri nezgodnem zavarovanju pomembno preveriti predvsem višino zavarovalne vsote za trajno invalidnost in ne le nadomestila za pogostejše, lažje poškodbe.

To ponazarja informativni primer 16-letnega Taja. Med vožnjo s kolesom je trčil v robnik in s trebuhom udaril ob krmilo. Rentgensko slikanje ni pokazalo zloma, dodatne preiskave pa so razkrile poškodbo vranice, zato je bila potrebna operacija. V bolnišnici je ostal šest noči, po operaciji pa je moral omejiti fizične obremenitve. Na podlagi sklenjenega zavarovanja je prejel 6.096 evrov zavarovalnine, večino zaradi trajne invalidnosti zaradi odstranitve vranice. Višina izplačila je odvisna od izbranega paketa, ugotovljenih posledic in pogojev zavarovanja.

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Kaj je smiselno preveriti pred sklenitvijo

Nezgodno zavarovanje ne more preprečiti poškodbe, lahko pa pomaga ublažiti njene finančne posledice. Pri primerjavi ponudb je smiselno preveriti zavarovalno vsoto za trajno invalidnost, način povečevanja izplačila pri najtežjih posledicah, vključena nadomestila in starostne omejitve.

Nezgodno zavarovanje za otroke Vzajemne vključuje kritje za primer nezgodne trajne invalidnosti ter naraščajoče izplačilo pri invalidnosti nad 50 odstotkov. Izbrani paketi vključujejo tudi dnevno nadomestilo zaradi nezgode, nadomestilo za bolnišnično zdravljenje, kritje zlomov, izpahov in opeklin ter izplačilo zavarovalnine za nekatere hujše bolezni.

Zavarovanje od otroštva do zaključka študija

Nezgodno zavarovanje za otroke pri Vzajemni je mogoče skleniti za zavarovance, stare od 2 do vključno 26 let. Tako lahko zagotavlja dodatno finančno varnost v različnih življenjskih obdobjih – od zgodnjega otroštva in šolskih let do študija. Skleniti ga je mogoče za eno leto z možnostjo samodejnega podaljševanja, različni paketi pa omogočajo izbiro kritij glede na starost in potrebe posameznika.

Letna premija z vključenim davkom se začne pri 10,20 evra za otroka, starega od 2 do 8 let, pri paketu A. Za sklenitev po spletu velja 10-odstotni popust, ob sklenitvi pa prejmete še 10 evrov dobroimetja za sklenitev Zdravstvene police. Več informacij je na voljo na spletni strani Vzajemne, v njihovih poslovalnicah in na brezplačni številki 080 20 60.

Več informacij in spletna sklenitev: www.vzajemna.si/zavarovanja/zavarovanje/nezgodno-zavarovanje-za-otroke

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