Kaj krijejo zavarovalnice v času vojne?

Potovalne agencije ob vplačilih potovanj oziroma počitniških aranžmajev običajno priporočajo zavarovanje odpovedi potovanja, kar potniki običajno storijo predvsem z mislijo na morebitno bolezen, iskanje zdravniške pomoči ali hospitalizacijo, poslabšanje zdravstvenega stanja ali kakšne druge višje sile, tudi smrti. Toda v negotovih razmerah po svetu se kot višja sila kažejo tudi morebitni vojni spopadi, izbruh pandemije, prizemljitev letalskega prometa. Se je za primer vojne sploh mogoče zavarovati? In kaj so najpogostejši razlogi za odpoved potovanj?