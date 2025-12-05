Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Mladi zaposleni danes iščejo več kot samo stabilno zaposlitev. V ospredju so priložnosti za razvoj, jasno začrtane poti napredovanja, občutek varnosti in kultura, v kateri so slišani in cenjeni. Zvestoba ni več stvar pogodbe, temveč zaupanja – ko se to izgubi, mladi brez obžalovanja odidejo.

Podjetja, ki želijo obdržati mlade talente, morajo zato razumeti njihove vrednote in ponujati karierni razvoj, ki je transparenten in dostopen. V tej usmeritvi je JYSK eden bolj izpostavljenih primerov, saj z jasno definiranim sistemom napredovanja, internimi usposabljanji in posebnih razvojnimi programi zaposlenim omogoča, da se učijo, napredujejo in preizkušajo v različnih vlogah. Del teh informacij je dostopen tudi med splošnimi opisi dela na strani za zaposlitve.

FOTO: JYSK

1. Izobraževanje in razvoj – ključ pričakovanj mladih

Mladi ne želijo obtičati v rutini. Raziskave (Gallup, Deloitte) kažejo, da skoraj 60 % milenijcev izbere delodajalca predvsem na podlagi priložnosti za razvoj.

JYSK to konkretno izvaja s programi, kot so:

Talent Program (razvoj prihodnjih vodij),

(razvoj prihodnjih vodij), Store Manager Trainee in District Manager Trainee ,

in , programi strokovnega učenja, kot je Sleep Academy ,

, projekt Choose Your Path, ki zaposlenim omogoča preizkušanje dodatnih odgovornosti (mentor, trener, podpora HR ipd.).



Pomemben poudarek je tudi na strukturiranih letnih razvojnih pogovorih, na katerih zaposleni dobijo jasen načrt napredovanja – nekaj, kar je med mladimi izjemno cenjeno.

2. Dobro počutje in ravnovesje – pričakovanje, ne privilegij

Mladi od delodajalca pričakujejo skrb za telo in um, ne le plače.

Pobude, kot so Wellbeing Wednesday, interne aktivnosti za zdrav življenjski slog in redni sistematični pregledi, krepijo občutek, da je dobro počutje zaposlenih resnično pomembno.

Kot poudarja Ines Ravenščak Turkalj, Health & Safety Specialist

»Le srečni, zdravi in motivirani zaposleni lahko dosežejo svoj polni potencial.«

3. Prilagodljivost in spoštovanje zasebnega časa

Mladi ne želijo delati v okoljih, kjer se od njih pričakuje nenehna dosegljivost. Transparentno in predvidljivo načrtovanje je ključ.

JYSK zato v trgovinah urnike pripravlja vsaj dva tedna vnaprej, kar zaposlenim omogoča boljše načrtovanje časa – za študij, družino, šport ali dodatna usposabljanja. Dodatni dnevi dopusta pa so še en element, ki krepi ravnovesje med delom in življenjem.

4. Možnost vplivanja – priložnost, da je glas zaposlenih slišan

Mladi želijo biti soustvarjalci delovnega okolja. Ni jim vseeno, kako podjetje deluje, in želijo prispevati k spremembam.

JYSK ima dobro uveljavljeno prakso rednih anket o zadovoljstvu (ESS), s katerimi anonimno zbirajo predloge, povratne informacije in zaznave zaposlenih. Mnoga izboljšanja – od sprememb v organizaciji dela do uvedbe novih internih procesov – so nastala prav na pobudo zaposlenih.

FOTO: JYSK

5. Smisel, vrednote in odgovoren vpliv na okolje

Mladi vse bolj izbirajo delodajalce, ki delujejo skladno z vrednotami, v katere verjamejo. Družbena odgovornost zato ni več dodatna prednost, temveč pričakovanje.

JYSK že vrsto let sodeluje v trajnostnih in dobrodelnih projektih, kot so:

pobuda »JYSK za moje zeleno mesto« ,

, donacije lokalnim skupnostim,

športno-dobrodelne aktivnosti,

zmanjševanje okoljskega vpliva pri embalaži in materialih.



Takšna jasna usmeritev podjetje približa generaciji, ki želi delati tam, kjer ima njihov trud širši pomen.

Mladi zaposleni iščejo rast, stabilnost in smisel

Podjetja, ki razumejo ta pričakovanja, gradijo bolj predane ekipe in stabilno prihodnost.

JYSK je primer, kako lahko s strukturiranimi programi razvoja, podporo in jasnimi vrednotami podjetje postane privlačno delovno okolje za mlade generacije.

Naročnik oglasne vsebine je JYSK