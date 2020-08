Kaj na plakatih ob slovenskih cestah sprašuje dekle-android?

Pred dobrim tednom dni so slovenska mesta – Ljubljano, Celje, Maribor, Mursko Soboto in Novo Gorico – preplavili plakati proti tehnologiji 5G, na katerih se neokrnjena narava bojuje z nevarno tehnologijo. Pod podobo dekleta, ki se spreminja v androida, je vprašanje: »Kje je obilje, sreča, življenje, svoboda?«



Za oglasnimi sporočili stoji Zavod Prebujanje zavesti, katerega poslanstvo je »neodvisna, nepridobitna in strokovna dejavnost ozaveščanja, izobraževanja ter svetovanja na vseh področjih razvoja družbe«, kot piše na njihovi spletni strani. Eden aktivnejših članov zavoda je Miha Zimšek, ki je prek facebooka pripravil akcijo zbiranja donacij, 15.000 evrov je namreč zavod odštel za plakate, ki bodo na vpadnicah večjih mest stali predvidoma do srede avgusta. Kot je še napisal, zavod želi zaščititi obstoj življenja na Zemlji. »Z akcijo želimo ljudi opozoriti, da se o vpeljavi tako pomembne stvari ne more odločati v tako ozkem krogu, kot je državni zbor … O tematiki 5G se mora razpravljati v javnosti, kjer morajo dobiti prostor tudi neodvisni strokovnjaki in neodvisne znanstvene raziskave.«

Nasprotniki, zagovorniki, argumenti

Zavod Prebujanje zavesti pa ni edina skupina, ki nasprotuje tehnologiji 5G. Gibanje za človeku prijazno tehnologijo, ki ga sestavlja več nevladnih organizacij – stranka Za zdravo družbo, gibanje Skupaj za zdravje človeka in narave, portal ninamvseeno.org in druge –, prav tako opozarja na škodo, ki naj bi jo z elektromagnetnim sevanjem povzročali usmerjevalniki wi-fi in tehnologija 5G. Od vlade zahtevajo moratorij na uvajanje omrežja 5G, ki ga utemeljujejo z načelom previdnosti, opredeljenim v osmem členu zakona o varnosti okolja, kjer med drugim piše, da kadar grozi nepopravljiva poškodba okolja, pomanjkanje znanstvene zanesljivosti ne sme biti uporabljeno kot vzrok za odlaganje ukrepov. S svojo spletno peticijo za moratorij so zbrali že skoraj 22.000 podpisov. Ne omenjeni zavod in ne gibanje za prošnje Dela nista bila dosegljiva oziroma v zvezi s svojimi aktivnostmi nista želela dati nobenih izjav in odgovorov.



Kot je pred časom za Delo povedal Peter Gajšek, direktor Inštituta za neionizirana sevanja, so se številne iniciative za popolno ustavitev vseh aktivnosti v zvezi z umeščanjem 5G začele, še preden je bilo sploh kaj znanega o tej tehnologiji. »Razlikovati je treba med mnenjem posameznikov in mnenjem, ki ga ustvarijo mednarodne organizacije, pristojne za ocenjevanje tveganja. A imam občutek, da so glavni nasprotniki teh tehnologij popolnoma nedovzetni za argumente.«