Kaj pa, če se zgodi pri vas doma?

Dom, naše najdragocenejše zatočišče, lahko zelo hitro kloni pred različnimi nesrečami. Te so lahko tudi uničujoče. In ko se zgodijo, se nam življenje zelo hitro postavi na glavo. Res je, da se jim ne moremo vedno izogniti, lahko pa jih s previdnostnimi ukrepi čim bolj omilimo.

Najprej je treba dobro premisliti, kaj vse gre lahko doma narobe, in ugotoviti, katere so najpogostejše škode, ki se zgodijo doma. Potem pa je dobro skleniti ustrezno zavarovanje doma, ki vam bo v primeru nastanka škode v čim večjo pomoč.

Najpogostejše nesreče doma

Cenilci Zavarovalnice Triglav tako razkrivajo, da je izliv vode najpogostejša škoda, ki se pripeti doma. Nastane, če se vodovodne, kanalizacijske cevi ali naprave poškodujejo ali zamašijo. Sledijo razbitje stekla in škoda, ki jo povzroči neurje: udar strele, toča, vihar in vdor meteornih voda. Pogoste so tudi škode in nevšečnosti zaradi vlomov. Precej pa je tudi nenamernih škod, za katere ste lahko osebno odgovorni, kot je izliv vode v stanovanju v bloku, zaradi česar škoda nastane tudi pri sosedu, ali pa zdrs in padec oseb na obisku.

Si predstavljate, da vam v kopalnici poči cev ali pa da vam kozarec po nesreči pade na keramični lijak v kopalnici in ga razbije? Takšnih in drugačnih zgodb je nešteto. Pomembno je le, da ste nanje čim bolje pripravljeni.

Izliv vode je najpogostejša škoda, ki se pripeti domaFOTO: Depositphotos

Si predstavljate, da vam v kopalnici poči cev, da vam kozarec po nesreči pade na keramični lijak v kopalnici in ga razbije, da se vaš gost spotakne ob preprogo in si pri tem zvije gleženj ali da vaš zvesti pasji čuvaj napade poštarja, ki tako pade s kolesa in se poškoduje? Takšnih in podobnih zgodb je nešteto. Pomembno je le, da ste nanje čim bolje pripravljeni. Najpogostejše škode doma: izliv vode,

razbitje stekla,

škode, ki jih povzročajo neurja,

vlomi. Ne pozabite: usodi prav gotovo ne zmanjka domišljije. Čim manj boleče posledice domače nesreče boste dosegli na dva načina: z redno preventivo in ustreznim zavarovanjem doma – takšnim, ki bo zajel čim več različnih scenarijev, ki se lahko zgodijo v vašem domu. Prenesite si priročnik za zavarovanje doma. V njem boste lahko prebrali, kako poskrbeti za ustrezna kritja, da bi vam ob škodi zavarovalnica povrnila stroške, na katere pasti morate biti pozorni ob sklepanju zavarovanja za dom ter kaj vpliva na ceno zavarovanja.

Ste pripravljeni na vse nepredvidljive scenarije?

S premišljenimi varnostnimi ukrepi, s katerimi lahko preprečite marsikatero škodo, bo bivanje v vašem domu čim bolj harmonično in brez nepotrebnih stresnih situacij.

Poskrbite torej za redno vzdrževanje in servis naprav in električne napeljave, vzdržujte urejenost okolice doma in pomislite tudi na ustrezne varnostne ukrepe pred morebitnimi vlomi. Pomembno opozorilo velja v času kurilne sezone, ko se poveča tudi tveganje dimniških požarov. Požar je največkrat posledica neustreznega kurjenja, zapiranja dovoda zraka, uporabe slabega goriva, nerednega vzdrževanja dimovodnih naprav ali pa njihovega neustreznega dimenzioniranja. Ključno je, da poskrbite za pravilno vgradnjo kurilnih naprav, da jih pravilno uporabljate, redno vzdržujete, čistite in pregledujete ter da upoštevate opozorila dimnikarja ob rednih letnih pregledih.

FOTO: Depositphotos

Da boste res pripravljeni: izberite ustrezno zavarovanje

Dom je samo en, zato ga zavarujte. Ustrezno zavarovanje za dom je odločitev, ki vam bo izjemno olajšala skrbi ob nesreči. Pri tem je pomembno, da izberete takšno, ki bo nadgradilo vašo finančno varnost. Poleg osnovnega zavarovanja doma je zato priporočljivo, da izberete tudi dodatna zavarovanja.

Ko boste sklepali zavarovanje, imejte torej v mislih najrazličnejše scenarije, vsekakor ne podcenjujte nevarnosti za škodo. Tipičen primer so potresi.

Ko se zatresejo tla …

Slovenija leži na potresno nemirnem območju, in v zgodovini smo že imeli primere s katastrofalnimi posledicami.

Slovenija spada med potresno najbolj ogrožene države v Evropi. FOTO: Evropsko združenje za potresno nevarnost in ogroženost (EFEHR, European Facilities for Earthquake Hazard and Risk)

Kljub temu nekateri svojega doma še vedno ne zavarujejo za primer potresa ali pa so prepričani, da je to kritje vključeno v pakete zavarovanj, čeprav gre za dodatno zavarovanje za dom.

Morda potresnega zavarovanja nikoli ne boste potrebovali. A pomislite, koliko denarja bi morali vložiti, če ne bi imeli zavarovanja, da bi lahko dom in opremo v njem obnovili, če bi ga uničil potres? Ali pa če bi ga razdejala požar ali eksplozija, ki sta pogosti posledici tresenja?

Razmislek o dodatnih zavarovanjih je vselej smiseln. Poleg potresnega lahko pri Zavarovalnici Triglav od dodatnih zavarovanj sklenete še strojelomno zavarovanje naprav in strojelomno zavarovanje inštalacij, zavarovanje sončnih elektrarn in zavarovanje za najemodajalce.

Pri sklenitvi zavarovanja bodite pozorni tudi na zavarovalno vsoto oziroma limit kritja – najvišji znesek, do katerega se vam izplača škoda. Če presodite, na primer, da limit kritja pri zavarovanju ne bi pokril vse možne škode, ga lahko z zastopnikom povišate ob sklepanju zavarovanja. Pozneje ne morete zahtevati večjega izplačila, kot je limit, zapisan na veljavni zavarovalni polici.

Preverite torej, kaj se da zavarovati, saj morda niti ne veste, da je kakšno zavarovanje sploh mogoče.

Posvetujete se lahko s svojim zastopnikom, ki vam bo pomagal s pregledno in poglobljeno oceno tveganj in zavarovalnih možnosti v vašem domu.

Dom je samo en, zato ga zavarujte. FOTO: Depositphotos

Zavarovanje doma pri Zavarovalnici Triglav je enostavno, prilagodljivo in fleksibilno, saj lahko:

izbirate med 3 paketi, ki jih lahko sklenete tudi po spletu ;

; zavarujete objekt in opremo hkrati ali le objekt in le opremo;

spreminjate lahko limite kritij in tako zavarovanje popolnoma prilagodite svojim potrebam – v tem primeru se posvetujte z zastopnikom, izberite poljubna kritja za objekt in opremo, dogovorite se za ustrezne limite kritij, višino soudeležbe pri škodi in sklenitev zavarovanja na novo ali dejansko vrednost.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav