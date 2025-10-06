Kaj pa, če teden dni ne bi imeli elektrike – bi preživeli?

V nadaljevanju preberite tudi:

V Sloveniji smo doživeli katastrofalne poplave, žledolome in tudi potrese. V Španiji in na Portugalskem so letos ponekod ostali brez elektrike tudi ves dan, vsakdanje življenje se je popolnoma spremenilo, saj niso delovali javni prevoz, komunikacijsko omrežje in druga ključna infrastruktura. Zato v Žalcu v okviru projekta Pripravljeni na vse organizirajo različna predavanja in delavnice, kako ukrepati v nepredvidljivih situacijah, kot so poplava, potres in daljši izpad elektrike.