Kaj počne vaš denar, medtem ko čaka?

Veliko manj pozornosti pa namenimo obdobjem vmes, ko del prihrankov preprosto čaka. Prava smer je lahko vezava prihrankov, svetuje BKS Bank.

Prav ta sredstva predstavljajo zanimiv finančni izziv. Želimo si, da ostanejo varna in dostopna, hkrati pa ne želimo, da v tem času zgolj mirujejo na računu. Zato ni presenetljivo, da depoziti ostajajo med najbolj priljubljenimi oblikami varčevanja. Omogočajo predvidljivost, vnaprej znano obrestno mero in donos, ki ni odvisen od vsakodnevnih nihanj na finančnih trgih.

Vsak evro namreč ni namenjen prevzemanju tveganja. Del prihrankov ima povsem drugačno nalogo: je varnostna rezerva za nepredvidene stroške, tudi za primer izgube zaposlitve, za večje načrtovane nakupe v naslednjih treh letih ali preprosto za občutek finančne varnosti. Prav zato ostaja vprašanje, kam začasno umestiti takšna sredstva, za številne varčevalce zelo aktualno.

BKS Bank med najugodnejšimi bankami za depozite v Sloveniji

Ko se odločamo, kam bomo za nekaj časa naložili svoje prihranke, je povsem naravno, da primerjamo ponudbe različnih bank. Razlike med njimi se na prvi pogled morda zdijo majhne, a lahko na koncu vplivajo na končni rezultat bolj, kot bi pričakovali. Prav zato imajo neodvisne primerjave posebno težo. Po letošnji primerjavi revije Moje finance je naziv najugodnejše banke za depozite prejela BKS Bank .

Depozit je sicer ena najbolj preprostih oblik varčevanja, saj varčevalec že ob sklenitvi pozna obrestno mero in pričakovani donos. V BKS Bank lahko sredstva veže za tri, šest, dvanajst ali štiriindvajset mesecev. Trenutne obrestne mere za fizične osebe znašajo 2,00 odstotka letno za trimesečno vezavo, 2,30 odstotka za šestmesečno, 2,50 odstotka za enoletno in 2,60 odstotka za dvoletno vezavo. Tako lahko vsak izbere obdobje, ki najbolj ustreza njegovim načrtom, in že vnaprej ve, kakšen donos lahko pričakuje.

Morda je zato ob koncu leta pravi trenutek za preprosto vprašanje: ali naš denar zgolj čaka ali pa med čakanjem tudi dela za nas? Včasih najboljša finančna odločitev ni najbolj zapletena, temveč tista, ki denarju da jasen namen. Za varčevalce, ki iščejo kombinacijo predvidljivosti, znanega donosa in konkurenčnih obrestnih mer, so lahko depoziti BKS Bank ena od možnosti, ki jih velja preveriti.

FOTO: BKS bank

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