Kaj pomeni aretacija Andrewa za ugled kraljeve družine?

Andrew Mountbatten-Windsor, nekdanji princ, brat britanskega kralja in vojvoda Yorški, je bil včeraj aretiran zaradi suma kršitve javne funkcije. Kralj Karel III. je bratu sicer odvzel naziv princa in dejal, da bo sodeloval s policijo v zvezi z obtožbami proti Andrewu. Toda prva aretacija visokega člana kraljeve družine v sodobni zgodovini zagotovo ne more koristiti ugledu britanske monarhije.

Britanski kralj je aretacijo komentiral, kot da ne bi bil v sorodu z Andrewem. »Z največjo zaskrbljenostjo sem se odzval na novico o Andrewu Mountbattnu-Windsorju in sumu kršitve javne funkcije. Zdaj sledi popoln, pošten in pravilen postopek, s katerim bodo pristojni organi to vprašanje ustrezno preiskali. Kot sem dejal, imajo pri tem našo polno in iskreno podporo, pripravljeni smo sodelovati z njimi. Naj jasno povem: zakon mora iti svojo pot. Medtem ko se postopek nadaljuje, ne bi bilo prav, da bi ga nadalje komentiral,« je zapisal kralj v javni izjavi.

Andrew Mountbatten-Windsor je že zapustil policijsko postajo po tem, ko so ga aretirali zaradi suma kršitve javne funkcije. FOTO: Phil Noble/Reuters

Nekateri menijo, da obravnava Andrewa kot kateregakoli drugega osumljenca kaznivega dejanja rešuje ugled kraljeve družine. Kraljev prijatelj in biograf Jonathan Dimbleby misli, da aretacija ne bo škodila monarhiji, piše BBC. Dimbleby pravi, da ljudje gledajo na institucijo monarhije in na biološko družino kot na dve različni stvari. A čeprav kraljeva družina in njeni prijatelji mislijo, da zasebna življenja posameznih članov nimajo zveze s percepcijo monarhije, večina javnosti ni istega mnenja.

BBC-jev korespondent za britansko monarhijo Jonny Dymond trdi, da bi bilo za kraljevo družino kontroverzno druženje s komerkoli, ki je vpleten v škandal, tudi če ni z njimi v sorodu. Mnogi se sprašujejo, zakaj kralj ni že prej ukrepal proti svojemu bratu. Podporniki kralja pa poudarjajo, kako veliko je bilo že storjeno z odvzemom naziva in izselitvijo Andrewa. Čas bo pokazal, kaj bo zares prišlo na dan z domnevno »iskrenim sodelovanjem« s policijo, ki ga obljublja britanski monarh.