Kaj pomeni beseda advent?

Kristjani po svetu bodo prvo adventno nedeljo, tokrat 31. november, začeli štiritedensko pripravo na božič, praznik Jezusovega rojstva. Advent je čas zbranosti, notranje prenove in pričakovanja. V tem obdobju naj bi se verniki še posebej posvečali molitvi, branju Svetega pisma in dobrim delom.

Beseda advent izhaja iz latinskega adventus, ki pomeni prihod. V krščanskem koledarju označuje obdobje od prve adventne nedelje do božičnega večera, 24. decembra. Advent sega v 4.–6. stoletja in označuje začetek novega liturgičnega leta. Obredi in svetopisemska berila v tem času povezujejo spomin na Jezusovo rojstvo s pričakovanjem njegovega ponovnega prihoda.

Zunanja in notranja znamenja adventa

FOTO: Julien Duval

Najbolj prepoznavno zunanje znamenje adventnega časa so adventni venci, okrašeni s štirimi svečami, ki simbolizirajo upanje, mir, veselje in ljubezen. Prvo svečo verniki prižgejo na prvo adventno nedeljo, nato pa v tedenskih presledkih še preostale. Ko na vencu zagorijo vse štiri, se advent sklene in sledi božič. V cerkvah prevladuje vijolična barva, ki izraža zbranost in upanje, da bo rojstvo pregnalo temo.

Advent izhaja iz latinskega samostalnika adventus, ki pomeni prihod, domet, približanje ali navzočnost. V klasični latinščini je izraz pogosto označeval slovesni prihod pomembne osebe, zlasti cesarja. V upravni in vojaški terminologiji je adventus Augusti pomenil prihod cesarja v posamezno provinco, kjer je ta slavnostno vzpostavil svojo navzočnost in avtoriteto.

Advent prinaša tudi bogat kulinarični utrip. Vonj po cimetu, orehih, suhem sadju, medenjakih, potici in piškotih napolni domove in ulice. Tradicionalni predbožični sejmi doma in v tujini v tem času privabijo številne obiskovalce z najrazličnejšimi sladkimi in toplimi dobrotami, med njimi tudi kuhano vino.

Svetopisemski poudarki prve adventne nedelje

Prva adventna nedelja v liturgičnih besedilih izpostavlja poziv k budnosti. Evangelist Marko opozarja: »Bodite budni, kajti ne veste, kdaj pride čas.« Tematika čuječnosti odpira obdobje, ki spodbuja k osebni pripravi in odprtosti za spremembe.

FOTO: Arhiv Dela

Stara zaveza skozi preroka Izaija napoveduje prihod miru in vabi. »Hodimo v Gospodovi svetlobi!« Janez Krstnik v nadaljevanju adventa nastopi kot glasnik, ki pripravlja pot Gospodu, medtem ko Luka opisuje napoved Jezusovega rojstva in Marijino privolitev v božji načrt.

Adventni čas poznajo tudi pravoslavni verniki, vendar ga običajno imenujejo božični post. Začne se 15. novembra in traja do pravoslavnega božiča, ki ga praznujejo 7. januarja. Post je zasnovan kot duhovna in telesna priprava na praznik, z večjim poudarkom na odpovedi in molitvi.

Prva adventna nedelja je simbolni in duhovni uvod v čas, ki združuje zbranost, pričakovanje in vsakdanje znake upanja. Svetopisemska besedila, obredi in kulturni običaji, od adventnih venčkov do kulinaričnih tradicij, oblikujejo štiritedensko pripravo na božič kot enega osrednjih krščanskih praznikov. V številnih župnijah prva adventna nedelja pomeni tudi začetek dobrodelnih akcij, katehetskih srečanj in priprav na miklavževanje. Advent ostaja priložnost za osebno prenovo in skupnostno povezanost.