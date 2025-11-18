Kaj pomeni beseda »parasocialen«, letošnja beseda leta po Cambridge Dictionary

Uredniki uglednega slovarja Cambridge Dictionary so razglasili besedo leta 2025, ki po njihovem mnenju najbolje ujame duh trenutnega časa. To je postal pridevnik »parasocial« oziroma parasocialen.

Kot pojasnjujejo pri BBC, izraz opisuje psihološko stanje, v katerem posameznik občuti globoko, osebno povezanost z znano osebnostjo, likom ali celo umetno inteligenco, čeprav ga ta druga stran v resnici sploh ne pozna.

Časnik The Independent izpostavlja, da gre za odličen primer, kako se strokovni jezik prebija v vsakdanjo rabo, saj je bil izraz nekoč omejen zgolj na akademske kroge, danes pa preveva socialna omrežja.

Ljudje klepetalne robote, kot je chatgpt, vse pogosteje obravnavajo kot prijatelje. FOTO: Aleksandra Suzi/Shutterstock

Od sociologije televizije do Taylor Swift

Čeprav se zdi koncept izjemno sodoben, BBC opozarja, da izraz nikakor ni nov. Leta 1956 sta ga v sociološki študiji prva uporabila Donald Horton in Richard Wohl z Univerze v Chicagu.

Takrat sta z njim opisovala odnos, ki so ga gledalci razvili do televizijskih osebnosti, ki so prek ekranov navidezno vstopale v njihove dnevne sobe in postajale del njihovih življenj.

Danes televizijo nadomeščajo pametni telefoni, glavni pospeševalec tega fenomena pa so družbena omrežja.

Euronews poroča, da je zanimanje za to besedo v letu 2025 eksplodiralo, k čemur je močno prispevala ameriška pop zvezdnica Taylor Swift. Ko je pevka naznanila zaroko z igralcem ameriškega nogometa Travisom Kelcejem, so milijoni oboževalcev čutili, kot da se poroča njihova najboljša prijateljica.

Zanimanje za besedo je eksplodiralo zaradi ameriške pop zvezdnice Taylor Swift. FOTO: Vincent Carchietta Via Reuters

Pri BBC dodajajo, da so oboževalci na spletu intenzivno razpravljali o njeni zasebnosti in analizirali besedila njenih pesmi, kar je ustvarilo iluzijo intimnega poznanstva.

Glavni urednik pri Cambridge Dictionary Colin McIntosh je za The Independent pojasnil, da gre za tip odnosa med osebo in ne-osebo, na primer zvezdnikom, ter dodal, da je izraz pod vplivom družbenih omrežij pred kratkim preskočil iz akademskega v popularni jezik.

Nevarna privlačnost umetne inteligence

Fenomen pa ne zadeva le zvezdnikov iz mesa in krvi. Strokovnjaki opažajo skrb vzbujajoč trend razvijanja parasocialnih odnosov z orodji umetne inteligence.

The Independent navaja opozorila profesorice eksperimentalne socialne psihologije na Univerzi v Cambridgeu Simone Schnall, ki pravi, da ljudje klepetalne robote, kot je chatgpt, vse pogosteje obravnavajo kot prijatelje ali celo nadomestke za terapevte.

Strokovnjaki opažajo skrb vzbujajoč trend razvijanja parasocialnih odnosov z orodji umetne inteligence. FOTO: Joel Saget/AFP

Simone Schnall za Euronews razlaga, da smo vstopili v dobo, kjer mnogi oblikujejo nezdrave in intenzivne parasocialne odnose z vplivneži.

To po njenem mnenju vodi v občutek, da ljudje 'poznajo' tiste, s katerimi so spletli te vezi, jim zaupajo in so jim celo ekstremno zvesti, čeprav je odnos popolnoma enostranski.

Dodaja še, da gre za iluzijo odnosa, ki so ji še posebej podvrženi mladi.

Od »skibidi« do »tradwife«

Beseda leta ni bila edina, ki je zaznamovala leto 2025. Uredniki so v ožji izbor uvrstili še nekaj izrazov, ki odražajo sodobno internetno kulturo.

Med njimi BBC našteva besede, kot so »skibidi« (nesmiselna beseda, popularizirana prek platforme youtube), »delulu« (okrajšava za delusional oziroma zabloden) in »tradwife« (kratica za žensko, ki zagovarja vrnitev k tradicionalnim vlogam gospodinje).

»Tradwife« označuje žensko, ki zagovarja vrnitev k tradicionalnim vlogam gospodinje. FOTO: Shutterstock

The Independent omenja tudi izraz »slop«, ki označuje nizkokakovostno vsebino na internetu, ustvarjeno z umetno inteligenco, in »doom spending«, ki opisuje trošenje denarja, ki ga nimamo, da bi se v težkih časih počutili bolje.

Izbira besede »parasocialen« na globalni ravni kaže, da se meja med resničnostjo in digitalno iluzijo vse bolj briše. Kot zaključujejo pri Euronews, je to šele drugi pridevnik v zgodovini, ki je postal beseda leta pri Cambridge Dictionary – prvi je bil leta 2016 pridevnik »paranoid« (paranoičen).

Jezik se spreminja tudi doma

Medtem ko angleško govoreči svet analizira svoje neologizme, imamo tudi v slovenskem prostoru podobne iniciative, ki spremljajo razvoj jezika in nastavljajo ogledalo družbi.

Časnik Delo pripravlja rubriko Beseda tedna v sodelovanju z ZRC SAZU. FOTO: Delo

Časnik Delo rubriko Beseda tedna pripravlja v sodelovanju z Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU, ki zagotavlja jezikoslovno strokovno podlago in razlago izbranih izrazov. Vsak teden uredništvo v sodelovanju z raziskovalci izpostavi besedo, ki je v javnosti pridobila pomen zaradi političnih, družbenih, tehnoloških ali kulturnih dogodkov.

Prispevki vključujejo kratko definicijo, ozadje rabe, širši kontekst in primer uporabe, s čimer rubrika deluje kot sprotni jezikovni barometer družbenega dogajanja.

Beseda leta

V Sloveniji izbor Besede leta poteka pod okriljem ZRC SAZU, ki vsako leto oblikuje nabor izrazov, pomembnih za slovenski jezikovni in družbeni prostor.

Delo pri tem sodeluje kot partnerski medij, saj prek svoje rubrike Beseda tedna prispeva besede, ki lahko vstopijo v širši nabor kandidatov za letni izbor, in redno poroča o finalistkah ter zmagovalni besedi.

Lani je beseda leta (2024) postala beseda genocid. FOTO: Črt Piksi

Letna razglasitev tako predstavlja nadgradnjo tedenskega spremljanja jezikovnih novosti in ponuja vpogled v izraze, ki najbolj označujejo duh časa v slovenski družbi. Lani je to postala beseda genocid.