Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

Avtor: Boštjan Lah, dr. med., spec. plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

Estetska klinika Artiva deluje pod okriljem Medicinskega centra Artros.

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah, in prav zato se je okoli nje nabralo toliko poenostavitev, ki jih je pozneje težko razdreti. Imena pripravkov krožijo hitreje, kot se širi razumevanje, čemu so sploh namenjena, tako da ljudje pogosto pridejo z željo po točno določenem posegu, hkrati pa niso čisto prepričani, kaj naj bi ta poseg pri njih popravil. Spremenila so se tudi merila, saj je videz, ki je še pred desetletjem veljal za zaželenega, večinoma zamenjala želja po tem, da bi bil rezultat neopazen in da nihče ne bi vedel, da je bilo sploh kaj narejeno.

Boštjan Lah, dr. med., specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije FOTO: Artros

Vzporedno s tem se je premaknilo tudi strokovno razmišljanje. Dolgo je bilo pomlajevanje obraza predvsem vprašanje volumna, torej koliko ga dodati in kam, danes pa se pogovor začne pri vprašanju, kaj je tkivo pravzaprav izgubilo, saj koža s staranjem izgublja vodo, kolagen in oporo, vsaka od teh izgub pa se na obrazu pokaže drugače. Ker se odgovori nanje razlikujejo, so se razvile tri skupine injekcijskih pripravkov. Hialuronska polnila, biorevitalizatorji in biostimulatorji se v pogovorih pogosto zamenjujejo med seboj, ker se vsi aplicirajo z iglo in vsi obljubljajo lepšo kožo. V nadaljevanju članka bom pojasnil njihovo delovanje, saj učinkujejo po čisto različnih načelih in vsaka rešuje drugačno problematiko staranja obraza.

Hialuronska polnila so geli zamrežene hialuronske kisline, snovi, ki je sicer v koži že naravno prisotna. Zamreženje molekul hialuronske kisline to spremeni v obstojen gel, ki v tkivu zasede prostor. Njihova naloga je predvsem mehanska: gel zapolni manjkajoči volumen, zgladi globlje gube in oblikuje konture, denimo ustnice, lica, podočnjake, brado ali čeljustno linijo. Učinek je viden takoj in običajno traja od šest do osemnajst mesecev. Čas obstojnosti je odvisen od predela uporabe in zamreženosti hialuronske kisline v preparatu. Pomembna prednost hialuronskih polnil je reverzibilnost. Če pacientu rezultat ni všeč, je polnilo mogoče raztopiti z encimom hialuronidazo.

Biorevitalizatorji, pogosto imenovani tudi kožni ojačevalci, prav tako temeljijo na hialuronski kislini, vendar ta ni zamrežena oziroma je le rahlo stabilizirana. Njihov namen ni spreminjanje kontur in oblike obraza, temveč izboljšati kakovost kože. Biorevitalizatorji kožo hidrirajo, zato se izboljšata sijaj in elastičnost, s čimer se zabrišejo drobne gubice. Rezultat se razvija v tednih in mesecih po aplikaciji, kaže pa se kot svežina kože in ne vpliva pa na spremembo potez.

Biostimulatorji gredo korak naprej. Namesto da prostor zapolnijo z gelom, spodbujajo kožo, da sama tvori nov kolagen in izboljša lastno oporo. Dražljaj je usmerjen v fibroblaste, celice, ki gradijo oporno mrežo kože. Med uveljavljenimi učinkovinami so poli-L-mlečna kislina in kalcijev hidroksiapatit, v širšem smislu pa tudi polinukleotidi. Učinek ni takojšen, razvija se več tednov do mesecev in lahko traja leto do dve. Primerni so predvsem pri ohlapnosti, tanjšanju kože in difuzni izgubi opore.

Kako se odločiti

Izbira torej ni stvar mode niti seznama najbolj priljubljenih pripravkov v posamezni sezoni, temveč odgovor na tri vprašanja, ki jih ob pregledu zastavim vsakič znova.

Prvo je, kaj človeka v resnici moti, kajti upad volumna, izsušena in siva koža ter ohlapnost niso ista težava, čeprav jih pacientke pogosto opišejo z isto besedo, ko rečejo, da so videti utrujene. Če moti izgubljen volumen ali asimetrija, je smiselno polnilo, pri suhi in tanki koži pride v poštev biorevitalizacija, pri prevladujoči izgubi čvrstosti pa biostimulator.

Drugo vprašanje je, kako hitro si pacient želi videti spremembe, saj polnilo pokaže rezultat še isti dan, biostimulator pa se razvija več tednov in praviloma zahteva več obiskov, preden se učinek sploh pokaže. Če ima pacient v mislih datum, do katerega bi rad videl spremembo, lahko to vpliva na izbiro preparata.

Tretje vprašanje je, koliko prostora za popravek si želimo pustiti, in prav tu je razlika med skupinami največja, saj je hialuronsko polnilo mogoče raztopiti z encimom hialuronidazo, biostimulatorja pa ni mogoče odstraniti in je treba počakati, da se v telesu razgradi sam. Za marsikoga, ki se odloča prvič, je ta razlika pomembnejša od mehanizma delovanja.

Vsakemu pacientu razložim, kje je meja teh preparatov, saj se z njimi dobro posvečamo kakovosti kože in zmerni izgubi opore, pri izraziti ohlapnosti pa z injekcijami ne moremo doseči tega, kar naredi kirurški poseg. Najboljša pot pogosto niti ni ena sama skupina, temveč premišljeno zaporedje, ki ga načrtujemo ob pregledu, na katerem ocenimo stanje tkiva in se pogovorimo o željah. Pomembno se mi zdi poudariti, da je aplikacija preparatov medicinski poseg, zato ga sme izvajati le ustrezno usposobljen zdravnik, ki pozna anatomijo obraza, omejitve posameznega pripravka in možne zaplete.

Kaj potrebuje vaša koža

Če se v zgornjih opisih prepoznavate, a ne veste, v katero od treh skupin sodi tisto, kar vas moti, smo pripravili kratek vprašalnik. V nekaj minutah vas popelje skozi vprašanja, ki jih zastavim na prvem pregledu, in pokaže, katera skupina pripravkov je za vaš opis najbolj verjetno smiselna. Vprašalnik ne postavlja diagnoze in ne nadomešča pregleda, je pa dober način, da na posvet pridete z bolj jasnim vprašanjem. Vprašalnik je na voljo na spletni strani artiva.si.

Pogosta vprašanja



Po čem se hialuronska polnila, biorevitalizatorji in biostimulatorji sploh razlikujejo?

Razlikujejo se po tem, kaj v tkivu naredijo in kakšne težave rešujejo. Hialuronsko polnilo je zamrežen gel, ki zasede prostor in nadomesti izgubljen volumen, biorevitalizator temelji na nezamreženi hialuronski kislini ter izboljšuje kakovost in hidracijo kože, biostimulator pa kožo spodbudi, da sama tvori nov kolagen in okrepi lastno oporo.

Kako hitro bom videla rezultat?

Pri hialuronskih polnilih je učinek viden takoj, saj gel nadomesti volumen takoj, ko je apliciran. Biorevitalizatorji se razvijajo v tednih in mesecih po aplikaciji, biostimulatorji pa potrebujejo več tednov do mesecev in praviloma več obiskov, preden se učinek pokaže. Če imate v mislih datum, do katerega bi radi videli spremembo, je to pomemben podatek, ki vpliva na izbiro pripravka.

Kako dolgo učinek traja?

Hialuronska polnila običajno zdržijo od šest do osemnajst mesecev, pri čemer je obstojnost odvisna od predela aplikacije in zamreženosti hialuronske kisline v pripravku. Učinek biostimulatorjev se razvija počasneje, traja pa lahko leto do dve.

Ali je rezultat mogoče popraviti, če z njim nisem zadovoljna?

Pri hialuronskih polnilih je to mogoče, saj jih lahko raztopimo z encimom hialuronidazo, kar je njihova pomembna prednost. Biostimulatorja ni mogoče odstraniti, zato je treba počakati, da se v telesu razgradi sam. Za pacientke, ki se odločajo prvič, je ta razlika pogosto pomembnejša od samega mehanizma delovanja.

Ali lahko pripravke kombiniramo?

Najboljša pot pogosto ni ena sama skupina pripravkov, temveč premišljeno zaporedje, ki ga načrtujemo ob pregledu, ko ocenimo stanje tkiva in se pogovorimo o vaših željah.

Kdaj injekcijski pripravki niso prava rešitev?

Z njimi se dobro osredotočamo na kakovost kože in zmerno izgubo opore, pri izraziti ohlapnosti pa z injekcijami ne moremo doseči tega, kar naredi kirurški poseg. To pacientom povem že na prvem pregledu, ker so realna pričakovanja del dobrega rezultata.

Kdo lahko te pripravke aplicira?

Aplikacija je medicinski poseg, zato ga sme izvajati le ustrezno usposobljen zdravnik, ki pozna anatomijo obraza, omejitve posameznega pripravka in možne zaplete.

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