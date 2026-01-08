Kaj ponuja otok, na katerem je obtičalo 400 turistov

Oddaljeni jemenski arhipelag v Indijskem oceanu, geološko nekdanji del Afrike, kjer naj bi po ocenah strokovnjakov trajnostni turizem prenesel največ 4000 do 5000 obiskovalcev na leto, ni le eksotična točka na zemljevidu, temveč laboratorij biotske raznovrstnosti in hkrati preizkus, kako krhka je meja med pustolovščino in tveganjem. Članek razkriva, kaj v mirnejših časih pomeni potovanje na otok, kjer zmajevo drevo, puščavska roža in 253 vrst koral sobivajo z omejitvami vizumov, strogo reguliranimi skupinskimi obiski in odsotnostjo alkohola, ter kako na vse to vplivajo spopadi na jugu Jemna. In predvsem: ali lahko »arabski Galapagos« dolgoročno ostane neokrnjen, če ga svet šele začenja odkrivati.