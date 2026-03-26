Kaj se iz časov snovanja koalicij spominjajo Šarec, Cerar in Peterle

Najhitreje konstituirana vlada v zgodovini samostojne Slovenije je bila prva vlada Lojzeta Peterleta leta 1990, za njo se uvršča aktualna (15.) vlada Roberta Goloba. Najdlje je svojo (tretjo) vlado sestavljal dr. Janez Drnovšek v letih 1996 in 1997 – kar 109 dni, za katero je bil odločilen prestop Cirila Pucka iz poslanske skupine SKD v poslansko skupino LDS. Skoraj toliko je leta 2018 zahtevalo tudi sestavljanje vlade Marjana Šarca, prve slovenske manjšinske vlade. Kaj je iz napornega obdobja koalicijskih pogajanj nekdanjim premierjem najbolj ostalo v spominu?

»Bilo je izjemno naporno, priznam, da še enkrat ne bi želel biti v takšnem položaju, še zlasti ne s 13 poslanci,« je za Delo povedal danes evropski poslanec Marjan Šarec. Poleg Liste Marjana Šarca (LMŠ), ki je bila s skoraj 13 odstotki glasov volilcev drugouvrščena stranka, so v 13. vlado vstopile še SD, SMC, DeSUS, SAB, Levica je bila projektna partnerica. Zmagovalna stranka SDS je dobila 25 odstotkov glasov (in prav toliko poslanskih sedežev), toda koalicije ni mogla oblikovati.