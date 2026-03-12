Birokratski absurdi na poti do gradbenega dovoljenja

Na birokratske nesmisle in zaplete arhitekti naletijo pri skoraj vsakem projektu, z vsako spremembo zakonodaje pa jih je še več, pravijo sogovorniki.

»Ko je bil na vrsti samo še rutinski pregled za uporabno dovoljenje, je pristojni uradnik zaradi popolnoma nevidnega elementa v stavbi ugotovil, da je projekt v osnovi zgrešen – da to ne bi smela biti rekonstrukcija, ampak novogradnja. To je zahtevalo povsem nov postopek pridobitve gradbenega dovoljenja z vsemi potrebnimi soglasji, mnogo dodatnih ur priprave projektne dokumentacije in s tem povezanih stroškov arhitekturnega biroja, projekt pa se je zavlekel za skoraj leto dni,« pripoveduje arhitekt, avtor prenove pomembnega kulturnozgodovinskega objekta. Toda tudi v drugih birojih pripovedujejo o številnih birokratskih nesmislih. S temi se arhitekti srečajo pri skoraj vsakem projektu, naj bo to javni projekt z več tisoč kvadratnimi metri površine ali družinska hiša na sto kvadratnih ...