Kaj v protokolarnem smislu spreminja poroka Roberta Goloba in Tine Gaber

Med partnerkami in ženami dosedanjih osmih premierov in premierke Alenke Bratušek s soprogom je v vseh 15 slovenskih vladah Tina Gaber, partnerka aktualnega premiera Roberta Goloba, v javnem življenju najbolj angažirana. Kot je pred dnevi za Delo komentiral Igor Lukšič, nekdanji politik in predavatelj na Fakulteti za družbene vede UL, bo s tem predsednik vlade zaprl zgodbo tudi za bolj konservativno politično javnost, svojo izbranko pa bo zdaj legalno, kot ženo, lahko protokolarno vozil na mednarodne poti. Ali se bo s tem s protokolarnega vidika kaj zares spremenilo?