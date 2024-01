Kaj vemo (ali česa vse ne vemo) o Amaliji Knavs

Amalija Knavs je bila rojena v Avstriji, njen dekliški priimek je bil Ulčnik. Družina je med vojno živela v vasici Raka nad Krškim, oče je bil čevljar in trgovec, ko pa so Nemci izseljevali to območje, je družina zbežala v Avstrijo. Tako se je Amalija kot zadnji – osmi – otrok Antona in Amalije rodila 9. 7. 1945 v kraju Judendorf-Straßengel blizu Gradca. Tako pripoveduje Igor Omerza, ki se je pred leti zakopal v družino Knavs in skupaj z Bojanom Požarjem napisal delo Melania Trump - Gola resnica, z Ninom Mihalekom pa knjigo Prva dama Melania Trump: razkritje neznanih zgodb in mladostnih fotografij.

Umrla mati ameriške prve dame slovenskega rodu Melanie Trump

Po koncu vojne se je družina Ulčnik vrnila v Rako in Amalija se je izšolala za šiviljo ter se zaposlila v sevniški tovarni konfekcije Jutranjka. Tam, v Sevnici, je tudi spoznala bodočega moža Viktorja Knavsa, ki je bil občinski šofer. Amalija je sprva v Jutranjki delala kot šivilja, potem pa je bila del oddelka konstruktorjev – z današnjim jezikom bi njeno delo prevedli v krojačico.

Beverly Hills

Družina je dolga leta živela v Sevnici.

Z Viktorjem sta se poročila konec julija 1967, poroka je bila v mestni hiši v Ljubljani, poročna zabava pa v gradu Podvin, pripoveduje Omerza. Zaživela sta v Sevnici, v blokih, zgrajenih za delavce Jutranjke. Leta 1968 se je rodila prva hči Ines, dve leti pozneje Melanija. Viktor je službo šoferja zamenjal za delo v Jutranjki, kasneje je bil avtomehanik, prodajal je avtomobile in imel za kratek čas tudi trgovinico v Ljubljani. Družina je bila dobro situirana za tista leta Jugoslavije. Obe hčeri sta šli v Ljubljano v srednjo šolo za oblikovanje, oče jima je kupil stanovanje. Medtem so v Sevnici zgradili hišo na t. i. sevniškem Beverly Hillsu.

Omerza je prepričan, da so bili Knavsovi zelo povezana družina, Amalija je bila v Sevnici znana kot zelo urejena in elegantna dama, tako je skrbela tudi za svoji hčeri in zanju šivala obleke.

Starša sta kasnejšo manekensko kariero Melanije podpirala, prav tako njen odhod v tujino – najprej na Dunaj, potem Milano in kasneje v New York. Kdaj natanko sta zaživela z njo in družino Trump v ZDA, ni čisto jasno, vendar, kot pravi Omerza, so ju občasno videli v Sloveniji. »Če je imel kdo domotožje, sta ga imela onadva. Melania ne.«

Ker slabo govorita angleško, sta se z Melanio in Barronom pogovarjala v slovenščini, še dodaja Omerza. Kakšni so odnosi zakoncev Knavs v družini Trump, posebej z bivšim predsednikom Donaldom, ni čisto jasno, po Omerzovem mnenju pa sta bila starša ves čas Melanii v pomoč in podporo. »A problem je, ker sami ne povedo nič in je treba vse izbrskati.« Kakorkoli, družina Knavs tudi danes ostaja bolj ali manj enigma.