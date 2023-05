Učitelji bi se na spore med učenci in njihove stiske morali odzivati sproti

V nadaljevanju preberite:

Tragični dogodki v Srbiji in njihove posledice so tudi slovenske starše in učitelje, ki bodo temu posebno pozornost namenili pojutrišnjem, postavile pred vprašanje, kako se o tako zahtevni temi pogovarjati z otroki.

»Odrasli naj se vprašajo, kako lahko sami pripomorejo k zglednemu vedenju in odnosom, denimo do sodelavca, ki ga ne marajo in jim gre na živce. Najlažje se je opravičiti, da se nisi mogel zadržati. Lahko bi se in treba bi se bilo ustaviti. Če bi starši in učitelji to ponotranjili, z otroki ne bi imeli težav, oni sledijo zgledu, ne tistemu, kar jim prigovarjamo,« je jasna psihologinja, socialna psihiatrinja in specialistka logoterapije Zdenka Zalokar Divjak.

Učitelji bi se na morebitne spore med učenci in njihove stiske morali odzivati in se o njih pogovarjati sproti, ne da jih puščajo za razredne ure.