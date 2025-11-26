Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

Zaključna slovesnost EPK Nova Gorica - Gorica bo potekala od 29. novembra do 5. decembra 2025 kot praznični teden Brezmejnih božičnih luči, ki v soju umetniških instalacij in kulturnega programa prinaša evropsko povezovanje v najboljši luči.

EPK 2025 je dokazala, da lahko kultura presega fizične in simbolne meje. S sodelovanjem med Slovenijo in Italijo ter z vključevanjem Finske, Nemčije in Slovaške je Nova Gorica - Gorica ustvarila evropski kulturni model prihodnosti. Z zaključno slovesnostjo bodo organizatorji simbolno povezali regijo in kontinent.

FOTO: GO!2025

Praznični teden bo v EPIC distriktu – na meji, kjer se stikata mesti in kulturi

Prvi praznični teden bo v Novi Gorici tako obarvan z nizom dogodkov, svetlobnih instalacij in prazničnih doživetij. Brezmejne božične luči pa bodo postale svetlobni epilog leta, ki je Evropi pokazalo, kako močna je skupna prihodnost, ko jo soustvarjamo skozi kulturo.

Leto 2025, ki že v svojih prvih rezultatih presega vsa pričakovanja, bodo sklenili s sijajnim zaključnim dogodkom v koprodukciji z Nemčijo, Finsko in Slovaško. 'Brezmejne božične luči' bodo vzorčni primer čezmejnega sodelovanja, ki se že preliva po vsej Evropi. Prvič v zgodovini bodo evropsko primopredajo zaznamovali javno, med ljudmi, na EPIC distriktu.

FOTO: Lumoskop_lab

Vseevropski bo tudi glasbeni program, saj je vsak partner prispeval del svoje glasbene identitete; priznani glasbeniki bodo skupaj odprli praznični čas ter proslavili veselje in povezanost, ki jo v Evropo prinaša kultura. EPK je močno in pozitivno vplivala na prostor, med drugim s kar 30-odstotnim povišanjem turističnih prihodov, skoraj 20-odstotnim povečanjem prenočitev in številnimi novimi turističnimi ponudbami v regiji.

Program Brezmejnih božičnih luči Sobota, 29. november–petek, 5. december: Slavnostni prižig lučk obeh Goric in Andrejev sejem Teden se bo začel s tradicionalnim prižigom prazničnih lučk in umetniških svetlobnih instalacij v produkciji in koordinaciji zavoda R.o.R, ki je izbral sodelujoče umetnike LuMenArtist, Lumoskop_lab in NiNABRi©. Dogajanje se bo začelo na Trgu Evrope v soboto, 29. novembra, ob 17.30, nadaljevalo pa se bo na posebni brezmejni ediciji Andrejevega sejma z lokalnimi obrtniki, izdelki domače obrti in prazničnimi dobrotami. Pokrovitelja dogodka, SENG in HSE, bosta od 16.30 naprej pripravila otroške delavnice in zabavni program z didžejem. Luči bodo simbolno povezale mesti in poudarile sporočilo EPK: kultura briše meje. Torek, 2. december: GO! 2025: prvi vplivi prestolnice in naslednji koraki za prihodnost čezmejnega območja Prireditev bo namenjena predstavitvi povzetka glavnih komunikacijskih dejavnosti, izvedenih v okviru projekta GO! 2025, ter prvih rezultatov analiz gospodarskih in kulturnih vplivov Evropske prestolnice kulture. Predstavljeni bodo naslednji koraki ocenjevalnega procesa, s posebnim poudarkom na vključevanju državljanov, nadaljevanju analiz in prihodnji organizaciji državljanskega zbora, posvečenega čezmejni dediščini. Dogodek bo ponudil tudi priložnost za dialog z institucionalnimi partnerji in drugimi deležniki z območja. Sreda, 3. december: Ta veseli dan kulture Ob obletnici rojstva največjega slovenskega pesnika in neformalnem slovenskem kulturnem prazniku se bo obiskovalcem predstavila pestra ponudba kulturnih dogodkov – v dvorani EPICentra bo predvajana filmska in videoprodukcija uradnega programa, ki bo še zadnjič letos opozorila na bogastvo ustvarjalnosti v regiji. V kavarni EPIC bodo potekali pogovori v živo z: Gregorjem Božičem, Goranom Vojnovićem, Jasmino Cibic in Markom Peljhanom. Četrtek, 4. december: EPK po EPK-ju – javni posvet o dediščini EPK Strokovni posvet bo namenjen vprašanju, kaj ostaja po EPK: infrastrukturni, družbeni in kulturni učinki, nove čezmejne povezave in prihodnost kulturnih institucij v skupnem prostoru obeh Goric. Petek, 5. december: Zaključna slovesnost in Brezmejna zabava Vrhunec prazničnega tedna bo zaključna slovesnost z uradno predajo naziva Evropske prestolnice kulture prihodnjemu nosilcu. Na Trgu Evrope bosta ekipi iz Nove Gorice in Gorice ter Chemnitza 'štafeto' predali Trenčinu (Slovaška) in Ouluju (Finska), ki bosta prihodnje leto nosila ta prestižni naziv. Sledila bo Brezmejna zabava, ki bo četrtič združila glasbo, umetnost in ljudi obeh narodov.

Zaključek Evropske prestolnice kulture bo postal simbol novega evropskega povezovanja, ki se začne pri kulturi. Obiščite Novo Gorico in Gorico ter doživite Brezmejne božične luči kot zgodbo o skupni prihodnosti.

Naročnik oglasne vsebine je GO!2025