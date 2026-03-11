Kako bo padel 16-nadstropni simbol Zagreba?

Ni jasno, kako bodo stolpnico Vjesnik porušili niti kam bodo odlagali gradbene odpadke.

Uradno so se pred dnevi začele priprave na rušenje, ki naj bi trajalo tri mesece – v tem času naj bi celoten kompleks izginil iz križišča Slavonske avenije in Savske ceste v širšem središču hrvaške prestolnice. Foto Lucija Ocko/Cropix

Skoraj štiri mesece po požaru, ki je uničil legendarni zagrebški Vjesnik, simbol hrvaškega (tiskanega) novinarstva, so se pred stolpnico začela posamezna dela. Pred zgradbo zdaj kraljujejo bagri, žerjavi in težka mehanizacija, okoli stavbe in njenih okoliških prizidkov pa je postavljena zaščitna ograja. Uradno so se tako začele priprave na rušenje, ki naj bi trajalo tri mesece – v tem času naj bi celoten kompleks izginil iz križišča Slavonske avenije in Savske ceste v širšem središču hrvaške prestolnice. Gola in prazna stolpnica Stolpnica je konec tedna doživela čiščenje, sortiranje odpadkov, odvoz in odstranjevanje, delavci so iz nje odstranili vse lesene in fasadne elemente, okna, pohištvo, »kar je eden večjih vidnih korakov v procesu razstavljanja stavbe od pogašenega požara«, piše ...