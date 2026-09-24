Sosed gradi hišo, vas pa ne obvestijo

Pred kratkim izdane in tudi že uveljavljene usmeritve glede pridobivanj gradbenih dovoljenj se osredotočajo na izvajanje drugega odstavka 48. člena gradbenega zakona (GZ-1), ki zadeva stranske udeležence v postopku. Med njimi so lahko lastnik nepremičnine in imetnik druge stvarne pravice na nepremičnini, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja, mejaš in druga oseba, če dokaže, da bi nameravana gradnja zaradi svojega vpliva med gradnjo in po tej lahko vplivala na njene pravice in pravne koristi. Po novih usmeritvah – zakonodaja ostaja enaka – morajo upravni organi izhajati iz tega, da izraz »lahko« v tem členu ne pomeni avtomatske pravice do sodelovanja v postopku. Samo dejstvo lastništva sosednjega zemljišča ali mejaštva ne zadošča za priznanje položaja stranskega udeleženca, ampak se ...